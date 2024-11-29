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İstanbul Marketing Summit bu yıl kapılarını "Boşluklar" temasıyla açacak

İstanbul Marketing Summit bu yıl kapılarını
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Yedinci yılında dokuzuncu kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Marketing Summit'in teması belli oldu. 17-18-19 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM'de pazarlama ve iletişim sektörünün nabzını tutacak olan etkinlik "Boşluklar" temasıyla gerçekleşecek.

Türkiye'nin önde gelen pazarlama etkinliklerinden İstanbul Marketing Summit'in bu yılki teması "Boşluklar" oldu. 17-18-19 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan etkinlik bir kez daha pazarlama sektörünün nabzını tutmaya

hazırlanıyor. Yapay zekâ ve yaratıcılık başta olmak üzere iş dünyasındaki yeni trendlerin yarattığı boşluklara dikkat çekecek olan İstanbul Marketing Summit 3 gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan uzman konuşmacıları ve markaları ağırlayacak. Etkinlikte düzenlenecek panellerde yeni nesil pazarlama, dijital dünya, döngüsel ekonomi, cinsiyet eşitliği, üretken yapay zekâ, enerji kaynaklarının dönüşümü gibi birçok konu konuşmacılar tarafından ele alınacak.

İstanbul Marketing Summit bu yıl kapılarını 'Boşluklar' temasıyla açacak

"Katılımcılarımıza bilgilendirici ve ufuk açıcı bir etkinlik deneyimi sunacağız"

Pazarlama ve iletişim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirten İstanbul Marketing Group Kurucusu Batuhan Çevik, "Yedinci yılına giren İstanbul Marketing Summit ile sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu yıl da ülkemizden ve dünyadan birçok uzman ismi ve markayı ağırlayarak katılımcılarımıza bilgilendirici ve ufuk açıcı bir etkinlik deneyimi sunacağız. 'Boşluklar' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 3 gün boyunca iş dünyasında değişen trendlerle birlikte oluşan boşlukları ve bu boşlukların nasıl doldurulduğunu ele alacağız." dedi. İnsan hayatı ve iş dünyasındaki değişimin hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştiğini ifade eden Çevik, sözlerine şöyle devam etti: "Karşı karşıya olduğumuz değişim süreci başta pazarlama ve iletişim başta olmak üzere iş dünyasında birçok yeni boşluk yaratıyor. Geçmişte gündemimizde dahi yer almayan konuların bugün trend haline geldiğini görüyoruz. Böyle bir konjonktürde de markaların izleyeceği yol haritası kritik bir önem taşıyor. Bu yüzden biz de İstanbul Marketing Summit'in bu yılki temasını "Boşluklar" olarak belirledik."

İstanbul Marketing Summit bu yıl kapılarını 'Boşluklar' temasıyla açacak

İstanbul Marketing Summit bu yıl kapılarını 'Boşluklar' temasıyla açacak

İstanbul Marketing Summit bu yıl kapılarını 'Boşluklar' temasıyla açacak

Betül Cirit
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