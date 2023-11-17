Türkiye'de satışa sunulmak için getirilen binlerce sıfır araç Haydarpaşa Limanı'nda havadan görüntülendi. Söz konusu araçların piyasaya sürülmesiyle son dönemde ucuzlayan ikinci el araç fiyatları daha da düşecek.

Binlercesi Haydarpaşa Limanı'nda! İkinci el araç fiyatlarını daha da düşürecek görüntü

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır aracın havadan çekilen görüntüleri ilginç manzaralar oluşturdu. Bu manzara Türkiye'de cari açığa sebep olan kalemlerden biri olarak yorumlandı. Sıfır araçların piyasaya sunulmasıyla ikinci el araç fiyatları da düşüşe geçti.

İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Piyasada fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor.

BİNLERCE SIFIR ARAÇ HAYDARPAŞA LİMANINDA

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. Öte yandan ortaya çıkan bu manzara Türkiye ekonomisinde cari açığı hazırlayan sebeplerden biri olarak yorumlandı.