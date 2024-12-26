İstanbul'da asgari ücret artışı sonrası fiyat denetimleri sıklaştı

Asgari ücrete gelen artışın ardından yılbaşından önce ürünlere, hizmetlere ve mallara uygulanıp uygulanmadığını incelediklerini belirten İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Aralık ayında bugüne kadar 6 bin 157 iş yeri denetledik, 230 bine yakın ürünü ayrı ayrı inceledik. Bu doğrultuda yaptığımız denetimlerde Aralık ayında dün akşam itibarıyla 8 bin 881 civarında aykırılık tespit ettik. Etiket kaynaklı idari yaptırım için tuttuğumuz tutanakların miktarı 35 milyon lira civarında" dedi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürürken, yeni asgari ücretin artırılmasının ardından incelemelerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı. Son iki gündür denetimlerini artıran ekipler, megakentin tüm ilçelerinde çok sayıda ekiple incelemelerini sürdürüyor. Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri, etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat, stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

"ARALIK AYINDA DÜN AKŞAM İTİBARIYLA 8 BİN 881 CİVARINDA AYKIRILIK TESPİT ETTİK"

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, "Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından denetimlerini artırdık. Bugün İstanbul'da 27 ilçede 41 ekip ve 107 personelle denetim yaptık. Denetimlerimizdeki yoğunluk sürüyor. Asgari ücrete gelen artışın yılbaşından önce ürünlere, hizmetlere ve mallara uygulanıp uygulanmadığını inceliyoruz. Bu konuda birtakım şikayetler alıyorduk. Aralık ayından bugüne kadar 6 bin 157 iş yeri denetledik. 230 bine yakın ürünü ayrı ayrı inceledik. Denetlediğimiz iş yerlerinin içerisinde marketler de restoranlar da kafeteryalar da pastaneler de var. Yani vatandaşımızın ihtiyacını gördüğü tüm sektörlere dair işletmelerimizi denetliyoruz. Hem fiyat etiketi hem haksız fiyatın olup olmadığı hem de gramaj açısından denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız denetimlerde Aralık ayında dün akşam itibarıyla 8 bin 881 civarında aykırılık tespit ettik. Bunlara idari işlem uyguluyoruz. Aralık ayında İstanbul'da etiket kaynaklı idari yaptırım için tuttuğumuz tutanakların miktarı 35 milyon lira civarında. 230 civarında ürünle ilgili de İl Müdürlüğümüzce haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlerle ilgili tutanaklar tuttuk. Bunları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdik. Bunların da 25 milyon lira civarında olduğunu düşünüyoruz. Orada değerlendiriliyor. Özellikle meyve sebzede künyelerin bulunup bulunmadığı veya yanıltıcı künye olup olmadığı konusuyla ilgili de denetimler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜN TÜRKİYE GENELİNDE MARKETLERE 2,8 MİLYON LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI"

Menteşe, Ticaret Bakanlığı tarafından dün 81 ilde 1.283 markette denetim yapıldığını kaydederek, "Bu denetimlerde 102 bin 590 ürün incelendi. Bu incelemeler sonucunda bin 403 ürünün mevzuata aykırı olduğu görüldü. Bu sadece dünkü rakam ülke genelinde. Bunlarla ilgili tutulan tutanaklara da uygulanan idari yaptırım miktarı 2 milyon 830 bin lira civarında. Vatandaşlar haksız fiyat olduğunu düşündükleri konularda mobil uygulamalar veya ALO 175 üzerinden bizlere ulaşabilirler. Amacımız, vatandaşımızın ekonomik çıkarlarını korumak. Biz her gün sahadayız, denetimlerdeyiz. Yine bunlara uyguladığımız cezalar da 2025'te yüzde 43,93 artırıldı" ifadelerini kullandı.