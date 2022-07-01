İstanbul'da 100 Gramlık Simit Yüzde 25 Zamla 5 Liraya Çıktı İstanbul’da 4 liradan satılan 100 gramlık simidin fiyatı, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simidin fiyatı, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi. İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin geçen hafta onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, kentte enflasyon aylık yüzde 4,03, yıllık yüzde 94,2'ye çıkarak 24 yılın zirvesine yükseldi. ANKA / Ekonomi İstanbul Simit Ekonomi Haberler

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