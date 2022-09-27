Isparta haber! Eğirdir'de Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meyvecilik sempozyumu başladı. Isparta Valisi Aydın Baruş, "Isparta'da toplam 1 milyon 130 bin 424 ton elma üretimi gerçekleşmiş. Bu alanda Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini gerçekleştirerek 1'inci olmuş Isparta. Kirazda 50 bin tonun üzerinde bir üretimle Türkiye 5.'liği, kayısıda 22 bin tonun üzerinde bir üretimde yine Türkiye'de 5'nci sırada" dedi.

Eğirdir'de kurulu olan Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından 27-30 Eylül tarihleri arasında Gıda Güvencesi Açısından Meyvecilik temasıyla düzenlenen Ulusal Meyvecilik Sempozyumu başladı. Sempozyumda, meyvecilik sektörünü etkileyen iklim sorunları, küresel pazarlar ve tüketici tercihlerindeki değişim sorunları ile gıda güvenliği konusundaki endişeler değerlendirildi. Bunun yanında meyvecilik konusundaki bilimsel gelişmeler ışığında bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılacak ve disiplinler arası işbirliklerinin güçlenmesi adına çalışmalar yapılacağının bilgisi verildi.

Sempozyumun açılış programında konuşan Vali Aydın Baruş, Isparta'nın meyvecilik sektöründeki sayısal verilerini paylaşarak meyveciliğin önemine değinerek, "Küresel iklim krizi ve son olarak salgın süreci tüm insanlara gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gıdanın ulaşılabilirliği, sürdürülebilir gıda yönetimi bugün dünyanın üzerinde durduğu en stratejik konulardan biri. Bu nedenledir ki böylesine önem taşıyan stratejik bir konuda ilimizde düzenlenen Ulusal Meyvecilik Sempozyumu hepimiz için ayrı bir önem taşıyor. Sempozyumu bizler için özel kılan bir diğer konu da iklim özellikleri, toprak yapısı ve konumu itibariyle ülkemizin dünyadaki en önemli meyvecilik merkezlerinden birisi olması ve Isparta'mızın da Türkiye'nin en önemli meyvecilik merkezlerinden biri olmasıdır. Türkiye gerçekten meyvecilik hususunda çok zengin iklim çeşitliliğinin getirdiği avantajlarla dünyada yetişebilen meyve çeşitlerinin büyük oranda yetişebildiği hatta son yıllarda özellikle mevsimsel uygunluk taşıyan güney bölgelerimizde tropikal meyvelerin yetiştirilmeye başlandığı çok önemli bir merkez ve her geçen gün ihracat rakamlarımız da meyveciliğin önemi de artıyor. İlimizin ihracat rakamlarına baktığımızda yaş sebze ve meyvede ilk 8 ayda 6 milyon 109 bin dolar, kuru meyve mamullerinde 195 bin dolar civarında. Bu rakamlar da gösteriyor ki meyveciliği ARGE faaliyetlerine uygun ve ülkemiz iklimine uygun bir şekilde yaptığınızda hem kendinizi besleyebiliyorsunuz hem de ülkemizin, ilinizin rakamlarına çok ciddi katkılar sağlayabiliyorsunuz. Ülkemizdeki bazı meyvelerin üretimi bakımından Isparta'mız gerçekten lider konumda. Bunların başında da bugün sempozyumun düzenlendiği Eğirdir ilçemizin de ürettiği elma geliyor. Tarım Müdürlüğü'nün 2021 rakamlarında göre Isparta'da toplam 1 milyon 130 bin 424 ton elma üretimi gerçekleşmiş. Bu alanda Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini gerçekleştirerek 1'inci olmuş Isparta. Kirazda 50 bin tonun üzerinde bir üretimle Türkiye 5.'liği, kayısıda 22 bin tonun üzerinde bir üretimde yine Türkiye'de 5. sırada, vişne üretiminde de yine 11 bin ton civarında bir üretimle Türkiye'de 5. sırada. Bu rakamlar da gösteriyor ki Isparta açısından meyvecilik gerçekten çok önemli bir sektör" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri sempozyuma destek veren özel sektör temsilcilerine plaket takdimi gerçekleştirdiler. Sempozyumun açılış programı konser ve ardından sahnelenen halk oyunu gösterisiyle son buldu.

Ulusal Meyvecilik Sempozyumuna Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Doç. Dr. Davut Keleş, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, MAREM Müdürü Dr. Şerif Özongun, ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, akademisyenler, üreticiler ve öğrenciler katıldı. - ISPARTA