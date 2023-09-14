Isparta'da Kaçak Balık Avcılığı Yapan 2 Balıkçıya Cezai İşlem Uygulandı

Eğirdir Gölü'nde avcılığı yasak olan sudak balığı avcılığı yapan 2 balıkçıya idari para cezası uygulandı ve malzemelerine el konuldu. Avcılığı yasak olan balıklar ise yetkililere teslim edildi.

Isparta'da kaçak balık avcılığı yaptığı tespit edilen 2 balıkçıya idari para cezası uygulandı. Balıkçıların kullandıkları malzemelere 1 ay süre ile el konuldu.

Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Eğirdir Gölü Barla kıyı şeridinde avcılığı yasak olan sudak (tatlı su levreği) balığı avcılığı yapan 2 balıkçı tespit edildi. 14 Eylül günü jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde; 2 balıkçıya idari para cezası uygulanarak, avladıkları sudak balıklarına, şahıslara ait tekne ve avcı ruhsatlarına 1 ay süre ile el konuldu.

Öte yandan, avcılığı yasak olan balıklar Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilerek, 2 balıkçı 1 ay süre ile avcılıktan men edildi. - ISPARTA