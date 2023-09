İş Bankası, Ticari Şirketlere Görüntülü Görüşme ile Müşteri Olma Kolaylığı Sunuyor

Türkiye İş Bankası, görüntülü görüşmeyle müşteri olma kolaylığını bireysel ve gerçek kişi tacirlerden sonra ticari şirketler için de sunmaya başladığını bildirdi. Bu hizmet ile şirketler de iş yerlerinden ayrılmadan banka müşterisi olabilecek.

Uzaktan müşteri olma başvurularını ve bu yolla edinilen müşteri sayısını, 2023'ün ilk yarısında 2022'nin ilk yarısına kıyasla 2 kat artıran banka, bireysel ve gerçek kişi tacirlerin ardından ticari şirketler için de İşCep'ten görüntülü görüşme ile banka müşterisi olma hizmetini sunmaya başladı. İşCep'te yer alan 'Müşteri Olmak İstiyorum' özelliği ile tek ortaklı Limited Şirketler bankaya herhangi bir evrak, ıslak imzalı belge sunmadan müşteri olabilecek. Ayrıca 1 yıl boyunca İşCep ve İnternet Şubesi'nden havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilecek ve hisse senedi komisyon avantajından faydalanabilecek.

"DİJİTAL KANALLARIMIZDA UÇTAN UCA, PÜRÜZSÜZ BİR DENEYİM YAŞATIYORUZ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, dijital dünyada hızla harekete geçmenin, inovatif çözümlerle müşterilere hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti. Dijital kanallardan müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerde uçtan uca pürüzsüz bir deneyim yaşatmak için sürekli geliştirmeler yaptıklarını söyleyen Lüle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktif müşterilerimizin yüzde 82'si dijital bankacılığı kullanıyor. Mobil bankacılık uygulamamız İşCep, 650'yi aşkın fonksiyonu ile kullanıcılarımızın her birine özel tasarlanan finansal çözümler ve hizmetler sunarken, bugün her 4 işlemden 3'ü İşCep'ten gerçekleştiriliyor. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İşCep müşteri sayımız yüzde 23, dijital müşteri sayımız yüzde 32 artış gösterdi. Uzaktan müşteri olmak için aldığımız başvurular ve bu şekilde edindiğimiz müşteri sayımızdaki artışlarla birlikte her 2 müşterimizden birini dijitalden kazanır hale geldik. Artık tek ortaklı Limited Şirketler de İşCep'in görüntülü görüşme özelliği ile İş Bankası müşterisi olma kolaylığından ve Bankamızın geniş hizmet yelpazesinden yararlanabilecek, yalın ve kesintisiz bir bankacılık deneyimi yaşayacak. Servis bankacılığına yönelik hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyor, bu anlamda dijitalden müşteri kazanımımızı 3'üncü parti platformlara taşıyacak teknolojileri geliştiriyoruz."

TİCARİ ŞİRKETLER İŞCEP İLE BİRÇOK İŞLEMİ CEPTEN YAPIYOR

İşCep'in müşterilere sunduğu imkanlarla ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İşCep, teknolojinin sağladığı faydalarla müşterilerini buluşturmaya ve ticari hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirketler zengin işlem menüsü ile birçok ticari işlemi cep telefonlarından yapabiliyor. Ticari müşteriler, İşCep üzerinden ticari kredi kartı ve POS başvurularını gerçekleştirip FAST ile IBAN kullanmadan 7/24 para transferi yapabiliyor. Çoklu para transferi ve maaş dosyalarını kolayca onaylayabiliyor.

Borçlu Cari Hesap Kredisi olan müşteriler, kullanılabilir limitleri içerisinden günlük ek kullandırım işlemlerini şubelere gitmeksizin, dijital kanallardan gerçekleştirebiliyor. Açık bankacılık ile birden çok banka ile çalışan firmalar nakit akışlarını tek bir yerden yönetebiliyor, uygulamalar arası geçiş yapmaya gerek kalmadan İşCep üzerinden farklı banka hesaplarını görüntüleyebiliyor, ödemelerini istediği hesaptan yapabiliyor, Açık Bankacılık sistemine dahil diğer banka hesaplarından para getirip ödemeleri için kullanabiliyor. Ayrıca, İş Bankası'nın sektörde öncü uygulama olarak devreye aldığı Dijital Teminat Mektubu ile teminat mektupları İşCep'te uçtan uca, kanala özel fiyatlarla, dakikalar içinde düzenlenerek dijital ortamda doğrudan muhataba iletilebiliyor."