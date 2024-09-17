İş Bankası, Malkara'da Tarım İhtisas Şubesi Açtı

TÜRKİYE İş Bankası, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Tarım İhtisas Şubesi'ni törenle açtı. Törende konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Hangi sektörlerde daha çok odaklanma ihtiyacı var kafa yorup, finansal gücünün yanında teknolojik gücümüzü de paylaşalım istedik. Tarım sektörüne özellikle önem vermeyi, mevcut ya da yeni açılacak şubelerimizi özellikle Türkiye'nin verimli ovalarında 'Tarım İhtisas Şubesi' adıyla çiftçilerin hizmetine sunmayı tercih ettik. Böylece, çocuklara, gençlere özellikle de çiftçi kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Şubelerimizde çiftçilerimizi profesörlerle, doktorlarla, üniversite hocalarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece çiftçiler merak ettikleri konuları uzmanlara sorabilecek. Tarım konusunda daha da bilinçlenecek. 100'üncü yılda Malkara'daki İş Bankası'nın 58'inci yılında Tarım İhtisas Şubesi'ni açmaktan da, sizlerle beraber açmaktan da büyük keyif ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Törene İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, bankanın yöneticileri, bölgedeki sanayiciler, oda temsilcileri, çiftçiler ve davetliler katıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, İş Bankası'nın bu sene 100'üncü doğum yılını kutladığını belirterek "26 Ağustos 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla ve ilk kurucu genel müdürümüz Celal Bayar'ın izinde 100'üncü yılımızı bu sene 26 Ağustos 2024 tarihinde yine müşterilerimizle beraber kutladık. Bankanın 100'üncü yılı olmakla beraber İş Bankası'nın Malkara'daki 58'inci yılı. Tam 1966 yılında Malkara şubemizi açmışız. O günden bu zamana Malkara halkına hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Peki akıllarınızda şu soru kalabilir. İçerisini dolaştığımızda, baktığımızda normal bir banka şubesinin şeklinde farklı bir konsept, farklı bir mimari var. Ama İş Bankası zaten 1966 yılından beri burada. Neyi farklı yapacaksınız? Biz bundan sonra farklı ne göreceğiz acaba ki böyle bir hem farklı konsepte gittiniz hem iş süreçlerinizde ne değiştirdiniz? ya da bize kazancı bize avantajları ne olacak diye merak etmiş olabilirsiniz. Ben sizler sormadan hemen kısaca bir açıklama yapayım. İş Bankası'nın tarıma bakış açısı, kurulduğu günden bu zamana biliyorsunuz farklı. Hatırlayınız 100 yıllık tarihiniz boyunca özellikle bankanın ilk 10 yılında Turhal Şeker Fabrikası'ndan muhtelif Anadolu'daki gıda ihtiyacını karşılamak üzere kurulan o dönem iştiraklerin hemen hemen hepsi İş Bankası iştiraki olarak kurulmuştur. Yani tarıma verdiği önem, kuruluşundan beri kurucumuzun talimatlarıyla dahi o günden bu zamana süre gelmiştir" dedi.

'VERİMLİ OVALARDA 'TARIM İHTİSAS ŞUBESİ'Nİ ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNE SUNUYORUZ'

Yılmaz, günümüzde odaklanmanın daha da bir ihtiyaç olduğunu gördüklerini söyleyerek "Çünkü son dönemde yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşı ve arkasındaki gıda güvenliği krizini hep birlikte basından seyrettik, izledik. Yine daha yakın tarihte İsrail-Filistin savaşı nedeniyle yaşanan sıkıntıyı, gıda krizlerini hep beraber görüyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında toprağı, suyu ilerideki çocuklarımıza emanet edebilmek, verimli bir şekilde emanet edebilmek için sürdürülebilir tarımın ne kadar önemli olduğunu, gıda güvenliğinin yanında ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu yörede de gördüğüm kadarıyla özellikle bu sene kuraklık ciddi anlamda ayçiçeği verimini düşürdü. Aynı şekilde Anadolu'nun muhtelif ovalarında da benzer kuraklık sebebiyle ya da yanlış sulamalar sebebiyle ciddi anlamda ülkemizin su stresini de çektiğini de görüyoruz. Dolayısıyla biz de eğer gelecek yüzyıllara çocuklarımıza bir şey bırakmak istiyorsak İş Bankası olarak, hangi sektörlerde daha çok odaklanma ihtiyacı var, bu konuya biraz kafa yoralım, finansal gücümüzü, finansal gücünün yanında teknolojik gücümüzü de birlikte paylaşalım istedik sizlerle. Dolayısıyla tarım sektörüne özellikle önem vermeyi, bu anlamda da mevcut şubelerimizi, ya da yeni açacak bazı şubelerimizi özellikle Türkiye'nin verimli ovalarında 'Tarım İhtisas Şubesi' adıyla çiftçilerin hizmetine sunmayı tercih ettik" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Normal banka şubelerinde para yatırma, para çekme, mevduat toplama ya da kredi verme işlemlerinin yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Fakat biz bu işlemleri zaten bunlar asli işimiz. Bu şubede yapacağız. Onun haricinde içeride girince göreceksiniz. Büyük ekran bir televizyonumuz var, bu ekran Türkiye'nin muhtelif ovalarındaki diğer tarım ihtisas şubelerimizle bağlantılı. Bugün sadece Mustafa Evran hocamızla, Ali Ekber hocamız buradalar. Çiftçilerimizin muhtelif sorunlarını, dertlerini, son açıklanan fiyatlarla ilgili görüşlerini veya kendi ürettiği münferit ürünlerle ilgili bazı merak ettiği konuları ya da üretimi daha verimli hale nasıl getirebiliriz? Sorularının cevaplarını ya da değerlendirmelerini talep edecekler. Başka şubelerimizdeki yine aynı anda online bir şekilde işte Turunçova'da, Karapınar'da, Bayındır'da, Saruhanlı'da nerede bağlantı varsa orada da yine kalabalık bir çiftçi grubumuz da ilgili yerlerden bu toplantıya katılma fırsatı bulacaklar. Bunun haricinde bizim bu şubelerimizde yine az önce meraklı tohum projesi kapsamında içeride çocuklarımız vardı. Belki görenleriniz olmuştur. İçeride saksıya nasıl tohum ekilir, toprakla o eller nasıl buluşur? O bitki, ekilen tohum büyüyünce ne olur? En azından çocuklarımızı bu anlamda yetiştirme konusunda küçük bir etkinliğimiz vardı. Dolayısıyla çocuktan başlayıp çocuk, genç ve özellikle çiftçi kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz bu konuda. Bu şubelerimizde ve dahi genel müdürlüğümüzde önder çiftçilerimizi, tarımla alakalı tarım ekonomisiyle alakalı profesörlerimizi, doktorlarımızı, üniversite hocalarımızı bu alanlarda buluşturup sizlerin merak ettiği her ne konu varsa, ya da ulaşmak istediği her ne konu varsa bunları iletmenizi, yani bilinçlenmeyi, bilimi, tarımla ilgili ekosistemi daha da genişletme yönünde bir amaç edindik kendimiz. Tabii yöresel bazda veya ülke genelinde topladığımız bu bilgileri dünyadaki tarım ekonomisiyle de harmanlayarak bunları biz de genel müdürlük olarak ilgili tarım bakanlığımızda, bakanlığın altında tarımla alakalı muhtelif bürokratlarımızla dertleri, tasaları sizlerin adına konuşma, bir yol bulma, bir çözüm bulma konusunda gayret sarf edeceğiz bu şubelerde. Böyle bir 100'üncü yılda Malkara'da, Malkara'daki İş Bankası'nın 58'inci yılında tarım ihtisas şubesini açmaktan da, sizlerle beraber açmaktan da büyük keyif ve mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayçiçeğin diyarı olarak bilinen Malkara ilçesi ve Trakya bölgesinin Türkiye'nin önemli tarım merkezleri arasında yer aldığını; bölgede ayçiçeği, buğday ve yem bitkilerinin yanı sıra karpuz, kavun, kuru soğan, domates gibi sebzeler yetiştirildiğini söyledi. Malkara ilçesinin hayvancılık faaliyetleriyle de öne çıktığını, ayrıca Marmara Bölgesi'ndeki büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle pazara ulaşma konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu belirten Yılmaz, İş Bankası'nın tarım bankacılığı vizyonu doğrultusunda Malkara şubesini de tarım ihtisas şubesi olarak hizmete almaya karar verdiklerini ifade etti.

Tarım sektöründe artan girdi maliyetleri, kuraklık, sektördeki genç nüfusun azalması gibi zorluklara ve bu zorlukların çözümünde teknoloji kullanımının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Tarım teknolojileri çiftçilerimize destek vermek ve üretimi kolaylaştırmak için var. Bu teknolojilerle maliyetleri düşürürken aynı zamanda daha temiz ve doğa dostu bir üretim yapmak mümkün. Bizler elimizdeki tükenebilir kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlayarak üretimde verimlilik artışını ve sürdürülebilir bir tarımsal üretimi hedeflemek zorundayız. Bunun bizim gelecek nesillerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize karşı boynumuzun borcu olduğunu biliyoruz" dedi.

Yılmaz, Malkara şubesinin de bankanın diğer tarım ihtisas şubeleri gibi tarımda verimliliği artıracak yeni yöntemlerin ve teknolojilerin konuşulduğu, alanında uzman çalışanlar tarafından finansal, dijital, zirai ve ekolojik bilgilerin paylaşıldığı, bilginin yayıldığı ve tarım alanında sohbetlerin yapıldığı bir merkeze dönüşeceğini kaydetti.

Malkara Tarım İhtisas Şube açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara da tarım konulu yaratıcı drama atölyesi düzenlendi.