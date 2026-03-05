İş Bankası "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" etkinliğinde ilham veren kadınları buluşturdu

Türkiye İş Bankası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" etkinliği düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Daha Eşitlikçi Bir Dünya" panelinde, bireysel gelişim ile toplumsal dönüşüm arasındaki ilişki farklı boyutlarıyla ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda sürdürülebilirlik, teknoloji, girişimcilik ve spor alanındaki başarı hikayeleri paylaşıldı.

Bu yılki etkinliğin beslenme Uzmanı, FAO Gıda Şampiyonu ve The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Dönüşüm: Topraktan Geleceğe" başlıklı ilk oturumunda sürdürülebilir yaşama yaptıkları katkılarla dikkati çeken konuşmacılar yer aldı.

Antropolog ve Susuz Tarım Uzmanı Ece Aynur Onur, ABD'deki akademik kariyerini bırakarak annesinin kuraklıkla mücadele eden köyünde başlattığı susuz tarım dönüşümünü anlatırken, yazar ve içerik üreticisi Hale Acun Aydın da sürdürülebilir yaşama geçiş için küçük adımların önemine değindi.

Yemek kitabı yazarı ve içerik üreticisi Refika Birgül ise gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gazeteci Gülay Afşar moderatörlüğündeki "Kendi Hikayesini Yazanlar" oturumunda da Seraf Restoran Kurucu Ortağı ve Şefi Sinem Özler kadın şef olarak bazı zorluklar yaşamış olsa da emek ve istikrarın iyi bir yere gelmek için büyük önem taşıdığını anlatırken, Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Eş Başkanı Zehra Öney kadınların teknolojide ve yaşamın her alanında daha etkin roller üstlenmesinin önemine dikkati çekti.

Kadın sağlığı ve hijyeni ürün pazarında faaliyet gösteren Beije markasının kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Doruk Akpek de kadınlara yönelik bir alanda başladığı girişim yolculuğunda karşılaştığı önyargılara değindi.

SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Avrupa Konseyi Sivil Toplum Masası Daimi Komite Üyesi Ece Çiftçi Taurin moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sınırların Ötesinde" oturumunda Olimpiyat, Avrupa, Dünya Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ve ödüllü oyuncu Fadik Sevin Atasoy yer aldı.

Oggusto'nun kurucusu Özlem Güsar'ın moderatörlüğündeki kapanış oturumuna ise Future & Bright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula katıldı.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı Emine Erdem kız çocuklarının doğru rol modellerle yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

Kadınların hikayeleri ilham verici

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen beslenme uzmanı, FAO Gıda Şampiyonu ve The Good Wild Kurucu Ortağı Dilara Koçak, toprağın, suyun ve havanın hasta olduğu bir ortamda insanların iyi olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Koçak, "Karnımızı doyuramadığımız, gıdaya erişemediğimiz bir ortamda barış, istihdam, eşitlik, eğitim de olmaz. Hem kendimizi hem geleceği iyi beslemek konusunda dönüşüm yaratmış kadınların hikayeleri bu açıdan çok ilham verici." ifadelerini kullandı.

Antropolog ve Susuz Tarım Uzmanı Ece Aynur Onur da ABD'de akademik kariyerini sürdürürken dedesinin vefatının ardından annesinin doğduğu köye döndüğünde, köyün adeta savaşa maruz kalmış gibi bir yıkıntıya uğradığını gördüğünü aktardı.

Onur, "Kullanılabilir suyun yüzde 80'inin tarımda kullanıldığını, bu suyun neredeyse yarısının da israf edildiğini öğrenince 'Su kullanmadan üretim yapabilir miyiz?' diye yola çıktık. Önce kuraklık canavarıyla savaşmaya çalıştım ama fark ettim ki kuraklıkla savaşamam. Doğayla barışırsam savaşmama da gerek kalmayacak. Akademik araştırmalarımı Anadolu kadınlarının kadim bilgisiyle birleştirince dönüşüm başladı." ifadelerini kullandı.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu ve Eş Başkanı Zehra Öney de bir insanın en büyük gücünün anlık değişim, dönüşümle uyum sağlayabilmesi olduğuna dikkati çekti.

Öney, 12 yıl kadar turizm alanında çalıştıktan sonra bir GSM şirketinde çalışmaya başladığına değinerek, "Sürekli öğrenip gelişmek, hiçbir riskten ve sorundan korkmamak sayesinde bambaşka bir sektöre geçiş yapabildim. Biz artık bir teknoloji servisi ya da ürün çağının içinde değil yepyeni bir sistemin içindeyiz. Bunu öğrenmek yetmeyecek, içini dizayn etmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Sınırların Ötesinde" oturumunun moderatörlüğünü üstlenen SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Avrupa Konseyi Sivil Toplum Masası Daimi Komite Üyesi Ece Çiftçi Taurin, "sınırları aşmak" derken hem uluslararası düzeyde başarılara imza atmak hem de kadınların önüne konulan sınırların ötesine geçmekten bahsettiklerini anlattı."

Olimpiyat, Avrupa, Dünya Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ise, acının insanın hayatındaki yol gösterici rolüne işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doktora omuzum ağrıyor dediğimde, 'Sınırını bilmemişsin, çok zorlamışsın' demişti. Sonrasında yine çok zorladım. Üç ameliyat geçirdim. Şimdi sınırımı biliyorum. Bence hem psikolojik hem fiziksel anlamda acı hepimiz için bir yol arkadaşı. Nerede durmamız nerede harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Öte yandan acısız başarı da mümkün değil, en büyük madalyalarımı en kötü yenilgilerime borçluyum."

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı Emine Erdem de kız erkek fark etmeksizin her çocuğun hayal kurma potansiyeliyle doğduğunu, ancak bu potansiyelin sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde çevre etkenlerine bağlı olduğunu aktardı.