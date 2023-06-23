İngiltere'de Gayrimenkul Yatırımcıları Rotalarını Manchester'a Çeviriyor

Rotas Investment Yönetici Direktörü Arda Ulaşan, Londra'nın yüksek emlak fiyatlarına ve düşük yatırım geri dönüş oranlarına sahip olması nedeniyle yatırımcıların rotasını Manchester'a çevirdiğini belirtti. Manchester'ın yükselen yaşam maliyetleri ve uygun fiyatlarının yatırımcıları çektiğini söyleyen Ulaşan, Türk yatırımcıların da bu trendi yakından takip ettiğini ifade etti.

Türkiye menşeli uluslararası emlak yatırımı yönetimi şirketi Rotas Investment Yönetici Direktörü Arda Ulaşan, konuyla ilgili olarak " Manchester, JLL'nin 2022 Konut Gelişim Raporu'da 2023-2027 yatırım değer artış beklentisi listesinde yüzde 19,3 ile birinci sırada yer alıyor. Bu durum sadece yatırımcıların değil, markaların da yönünü Manchester'a çevirmesine kapı araladı. Bölgede yükselen yaşam maliyetleri, ulusal ve uluslararası şirketlerin genel merkezlerini Londra'dan Manchester'a taşımasına yol açtı. Bunun en önemli sebebi ise çalışanların daha yaşanabilir bir lokasyonda ikamet etmek istemesi. Örneğin, bugün Londra'da 1+1 bir daireye sahip olmak için 600 bin poundu gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak Manchester'da aynı tip bir daireyi 200 bin pounda sahip olmak mümkün. Uygun fiyatlar ve yüksek kira getirisi yatırımcıları Manchester'a çekiyor" diye konuştu.

"MANCHESTER, TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMCILARIN DA RADARINA GİRDİ"

Türk vatandaşlarının da İngiltere'ye ilgisi olduğunu söyleyen Ulaşan, "Londra, Türkiye'deki yatırımcıların her daim gözdesi olmuş bir şehir. Son dönemde Londra'dan Manchester'a kayan ilgiyi Türk vatandaşları da yakından gözlemliyor. Yaşanan bu trend değişiminden kazançlı çıkmak ve bu geçiş dönemini kaçırmak istemeyen pek çok Türk yatırımcı kapımızı çalıyor. Biz de tecrübemiz ve yabancı ortaklarımızın bilgi birikiminden yararlanarak mümkün olan en iyi hizmeti sunuyoruz" dedi.