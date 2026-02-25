İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor

Nevşehir'de arkadaşının tavsiyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteği programına başvuran 35 yaşındaki Gürkan İzgi, 4 yıl sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakıp, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 2021'de kurduğu tesiste ekonomiye ve istihdama katkıda bulunuyor.

35 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR, ÜRETTİĞİNİ ZİNCİR MARKETLERE SATIYOR

İzgi, 2 bin 540 metrekare alanda, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun modern tesiste, üretimden paketlemeye çeşitli birimlerde çoğunluğu kadın 35 kişiyi istihdam ediyor. Üretilen kültür mantarı, yurt genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere satılıyor. Gürkan İzgi, TKDK'nin hibe desteği ile kurdukları tesiste, 19 üretim odası, soğuk hava deposu ve paketleme ünitesi bulunduğunu söyledi.

AYDA 60 TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Ayda 60 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden İzgi, şöyle konuştu: "TKDK, o dönem yüzde 55 hibe desteği veriyordu. Şimdi oranlar biraz daha yüksek. TKDK desteklerinden iki defa yararlandık. İlk önce inşaat ve makina desteği aldık. İkincisinde de kendi enerjimizi üreteceğimiz güneş panellerini kurduk. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 12 ay boyunca ortalamaya vurduğumuz zaman herhangi bir enerji maliyetimiz olmuyor. 35 personelimiz var ve bu personelin çoğu çevremizdeki üç köyden gelen kadınlardan oluşuyor. Böylelikle çevre köylere de destek vermiş oluyoruz."

"ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ İNSANLARIN SOFRASINA SOKMUYORUZ"

İzgi, ulusal çapta faaliyet sürdüren zincir marketlere tedarik ettikleri mantarın, farklı kentlerdeki reyonlarda tüketiciye ulaştığını söyledi. Sağlıklı tarım ve organik üretim yaptıklarını vurgulayan İzgi, "En büyük avantajımız iyi tarım yapıyoruz. Yani ilaçsız üretim yapıyoruz. Çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü insanların sofrasına sokmuyoruz." dedi. Tam kapasite çalışmalarına rağmen taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten İzgi, ileriki süreçte tesisi büyütmeyi planlayabileceklerini dile getirdi.

"YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER MUTLAKA YARARLANMALI"

Girişimci adımlar için beklemede kalanları TKDK'nin sunduğu desteklerden faydalanmaya çağıran İzgi, şunları kaydetti: "Hibe ve KDV muafiyet destekleri, üretim, ekonomi ve istihdama katkı sunmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. TKDK'yi Türkiye'de insanlar için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Bizim yaptığımız dönemlerde yüzde 55 hibe desteği vardı. Şu an yüzde 70 civarında devlet yatırımcıya destek veriyor ve bu çok ciddi bir rakam. Bununla da kalmıyor, KDV desteği de alabiliyorsunuz ve kesinlikle geri ödemesi yok. Bu çok kıymetli. Yatırım yapmak isteyenler mutlaka TKDK'den yararlanmalı."