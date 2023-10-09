Iğdır'da Manda Yetiştiriciliği Yapan Kadın Ekonomik Kazanç Sağlıyor

Iğdır'da yaşayan Nurcan Kalem, eltisi ve kayınvalidesinin desteğiyle manda yetiştiriciliği yaparak evine ekonomik kazanç sağlıyor. Sağılan sütleri kullanarak kaymak, yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünler üreten Kalem, bu ürünleri şarküterilerde satışa sunuyor.

Iğdır'da, eltisi ve kayınvalidesinin desteğiyle manda yetiştiriciliği yapan Nurcan Kalem, buradan elde ettiği süt ve süt ürünleriyle evine ekonomik kazanç sağlıyor.

Merkeze bağlı Enginalan köyünde manda yetiştiriciliği yapan Nurcan Kalem (39), eltisi ve kayınvalidesinin de desteğiyle sabahın ilk ışıklarında kalkıp ahırdaki inek ve mandaları sağıyor.

Daha sonra hayvanların bakımını yapan Kalem, sağdıkları sütleri ocakta pişirip kaymak, yoğurt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünlerini elde ediyor.

Hazırlanan ürünler daha sonra kentteki şarküterilerde satışa sunuluyor.

Kalem'in ürettiği manda kaymağının kilosu 400 liradan alıcı buluyor.

Nurcan Kalem, AA muhabirine, yaşadıkları köyde tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvancılıkla elde etkileri gelirle çocuklarını okuttuklarını anlatan Kalem, "Aile geçimimizi sağlamak için kaymak, yoğurt, peynir salça ve reçel köy işi ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ürünleri genelde şehir merkezindeki marketlere gönderiyoruz." dedi.

Günlerinin çok yoğun geçtiğini belirten Kalem, ev ve çocuklarının okul işlerine de zaman ayırarak yaşamını sürdürmeye çalıştığını belirtti.