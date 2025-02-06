IFCO 2025 İstanbul'da moda dünyasını buluşturdu: Türk tekstiline büyük ilgi

05-08 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Fuarı, hazır giyim sektörünü uluslararası markalar ve alıcılarla bir araya getiriyor. İHKİB, Türk tasarım firmaları, acenteleri ve tasarım ofisleri, fuarda küresel iş birlikleri kurarak sektörün uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdi.

35.000 metrekarelik alanda gerçekleşen IFCO 2025, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi önemli pazarlardan binlerce satın alma heyetini ağırladı. Moda sektöründe ihracata yönelen firmalar ve dünya genelindeki tedarikçiler fuar kapsamında yeni iş fırsatları elde etti. Kadın ve erkek giyim, bebek ve çocuk giyim, kot ve spor giyim, abiye, gelinlik, iç giyim, çorap, deri ve kürk giyim ile ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren 300'ü aşkın firma, onlarca ülkeden binlerce alıcıyla buluştu.

Seydi Kaya: "IFCO, MODA SEKTÖRÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

IFCO Fuarı'nda yer alan Elisa Fashion Women markasının sahibi Seydi Kaya, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a verdiği röportajda fuarın sektöre katkılarını değerlendirdi.

"2013 yılından bu yana Merter'de faaliyet gösteriyoruz. Kadın dış giyiminde, özellikle dokuma alanında uzmanız. Amerika, Kuzey İrlanda, Asya ve Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda butiklere ve e-ticaret platformlarına üretim sağlıyoruz. 60 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. IFCO Fuarı oldukça yoğun ve verimli geçiyor. Hem yurtiçinden hem yurtdışından geniş bir müşteri kitlesi ile bir araya geldik." ifadelerini kullanan Kaya, Türkiye'nin moda sektöründeki yükselişine dikkat çekti.

"Moda sektöründe eskiden merkez İtalya ve Avrupa'daydı. Ancak artık Türkiye büyük bir üretim üssü haline geldi. IFCO, İstanbul'un ve Türkiye'nin moda ve trendleri yakından takip ettiğinin bir göstergesidir." dedi.

IFCO 2025, TÜRK MODA SEKTÖRÜNÜ KÜRESEL PAZARA TAŞIYOR

Türk moda sektörünü dünya sahnesine taşıyan IFCO 2025, uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayarak Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründeki gücünü bir kez daha kanıtladı. Fuarda sergilenen koleksiyonlar ve yenilikçi tasarımlar, Türkiye'nin global moda sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi.