İDMA 10. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı Başladı

İDMA 10. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan ve 4 Mayıs'a kadar devam edecek fuara 120'yi aşkın ülkeden katılımcı gelecek. Fuarda, eşzamanlı olarak 5. Uluslararası TABADER Tahıl Zirvesi ve Kongresi de gerçekleştiriliyor.

Fuarın açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Mustafa Bayram, TABADER Kongre Başkanı Yağmur Erim Köse'nin yanı sıra İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan ile sektör temsilcileri katıldı.

TMO Genel Müdürü Güldal, etkinliğin açılışında, tarımın Türkiye'nin başat sektörlerinden olduğunu ve ülkenin un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında dünya ikincisi, yem ihracatında Avrupa birincisi olduğunu kaydetti. Güldal, son yıllarda yem sanayisinin de önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da "Bizler buğdaya değer katan Mezopotamya Ovası'nın temelini oluşturan sektör temsilcileriyiz. Un sanayicileri olarak dünyanın dört bir yanına un ihraç etmeye devam ediyoruz. Bu devam ederken yan sanayimiz olan yem sektörüne de büyük katkılar koyuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye makarnada milli ürünüyle ihracat yapan bir ülke haline geldi"

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen de Türkiye'nin makarna sanayisinde dünyada 2. büyük ihracatçı ülke olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük ihracatçı şu anda İtalya. Makarnalık durum buğdayını kendimiz yurt içinde kullanıyoruz ve kesinlikle herhangi bir ithalat yapmadan ihracat yapıyoruz. Kendimize yeter hale geldik. Türkiye makarna sanayisinde 160'a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon ton civarında da bir makarnalık durum buğdayı ihracatı gerçekleştirdik. Türkiye makarnada kendi ürünüyle, milli ürünüyle ihracat yapan, kendi buğdayıyla ihracat yapan bir ülke haline geldi."

HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan da fuarı bir dünya markası haline getirdiklerini, farklı ülkelerde de gerçekleştirmeye başladıklarını belirterek İDMA Rusya'nın ikincisini de gelecek yıl Moskova'da düzenleyeceklerini duyurdu.

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