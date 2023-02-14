Hindistan Havayolları artan talebi karşılamak için 250 Airbus yolcu uçağı sipariş etti

Hindistan Havayollarının, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 250 yolcu uçağı sipariş ettiği bildirildi.

Hindistan Havayollarının sahibi Tata Sons'un Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Airbus şirketi ile 40 geniş gövdeli A350, 210 dar gövdeli A320neo uçağının alımına ilişkin anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Chandrasekaran, Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uçak alım anlaşmasına ilişkin video konferans yaptı.

Airbus, on milyarlarca dolar değerindeki anlaşmanın mali şartlarına ilişkin bilgi vermezken şirketin CEO'su Faury, anlaşmanın büyüklüğünün Hindistan'ın havacılık sektöründeki "büyüme arzusuna" işaret ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "iki ülkenin dostane ilişkilerinde bunun bir kilometre taşı olduğunu" kaydetti.

Hindistan Başkanı Modi ise ülkesinin küresel havacılık sektöründeki en büyük üçüncü pazara sahip olacağını; gelecek 15 yıl içinde 2 bin 500 uçağa ihtiyaç duyacağını söyledi.

Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Avrupa'nın en büyük havacılık merkezi olarak biliniyor ve Airbus'un en büyük tesislerinin yanı sıra şirketin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Hindistan Havayolları, 2022 başında Tata Group tarafından satın alınmıştı.