Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

İstanbul Sarıyer'de sanal medyada gündem olan ve referansla müşteri kabul ettiği öne sürülen hamburgerciye Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde 32 çeşit ürün satılmasına rağmen müşterilerin görebileceği bir fiyat listesine yer verilmediği belirlendi.

YARIM LİTRE SU 258 TL

8 katlı hamburger siparişi verebilmek için önce 6 katlı hamburger tüketmiş olmak gibi acayip kuralları olan işletmeye yapılan incelemede fahiş fiyatlar tespit edildi. Yarım litrelik suyun 258 TL'den satıldığı tespit edilirken, toplam 4 ürün için "fahiş fiyat" tutanağı tutuldu. İşletmenin son 3 aya ait alış faturalarının da inceleneceği öğrenildi.

SATIŞTAN KAÇINMA VE ŞARTLI SATIŞ TESPİTİ

Denetim sırasında, müşterinin talebine rağmen ürün satışının belirli şartlara bağlandığı belirlendi. Bu durum üzerine işletme hakkında "satıştan kaçınma" kapsamında işlem yapıldı. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, günde en fazla 10 kişiye hizmet verildiği, bazı ürünleri sipariş edebilmek için ön koşullar arandığı ve yüksek katlı hamburgerler için daha önce belirli ürünlerin tüketilmiş olması gerektiği iddiaları yer aldı.

FAALİYET HAMBURGER, RUHSAT PASTA

İşletmenin fiilen hamburgerci olarak faaliyet göstermesine rağmen, ruhsatında faaliyet konusunun "pasta ve unlu mamuller" olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Sarıyer Belediyesi ekipleri tarafından ruhsatın iptaline yönelik inceleme başlatıldı.

MEKAN SAHİBİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Mekan sahibi Alp Atalık, kamuoyunda oluşan algının gerçeği yansıtmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu: Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Konseptim bu. İnsanlar bazen kafalarından bir şey uyduruyor, birinin uydurduğunu diğeri okuyor, onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun önüne geçemiyorum.

"REFERANS KELİMESİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR"

O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var. Benim geçen seneden bir sözüm var; aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var. Benim hepsine bir sözüm var; 'Tamam' dedim, 'Sırayla alacağım'. O yüzden özellikle bu sene içinde dedim ki, bu kadar sırada bekleyen insan var ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Ben yüzlerce kişi alamıyorum, 50 kişi bile alamıyorum günde buraya. O yüzden onlara olan sözümü tutuyorum. Sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Temizlikten satın almaya, sosyal medyasından pişirmeye. Benim yetebileceğim belli bir kapasite var. Günde 2-3 saat uyuyorum, bütün gün çalışıyorum. Kapalı olduğum gün bile burada ben temizlik yapıyorum.

"KUM SAATİ BELİRLEDİM O SÜREDE YEME ISISINA GELECEK"

Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki: 'Ben kum saati belirledim, o sürede yeterince yeme ısısına gelecek. O sırada yerseniz iyi olur. Ha, atlarsınız ağzınız yanarsa özür dilerim' İnsanların ağzı yanmasın, tadı alsınlar, keyif alsınlar. Buraya gelen adam ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?"