Haziranda Türkiye'de Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörlerinde Ciro Arttı

TÜİK verilerine göre, haziranda Türkiye'de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık yüzde 53,4, aylık yüzde 5,9 artış gösterdi. Perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 28,8 artarken, aylık yüzde 0,1 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 53,4, aylık yüzde 5,9 arttığını; perakende satış hacminin ise yıllık yüzde 28,8 artarken, aylık yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; haziranda sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 arttı. Haziran ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro aylık yüzde 5,9 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 10,7, inşaat ciro endeksi yüzde 3, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 28,5 ARTTI

Haziranda sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, yıllık yüzde 28,5 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 19,4 arttı. Aylık değerlendirmede, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda yüzde 0,1 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 azaldı.