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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 yıl (2261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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