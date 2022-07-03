Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 6 yıl (2261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.