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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadeleyi güçlendireceklerini açıkladı. Bu platformlarla mücadele ederken vergi kaybını önlediklerini ve organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesmeye devam ettiklerini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı kumar ve bahis siteleriyle mücadelemiz güçlenerek devam edecek. Vergi kayıp ve kaçağına neden olan bu platformlarla mücadele ederken, organize suç örgütlerinin finansman kaynaklarını da kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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