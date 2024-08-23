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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında çıkan istifa söylentilerine yanıt verdi. Bakan Şimşek, "İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa haberlerini yalanladı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.

Cari açık daraldı, Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KUVVETLİ DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

"LÜTFEN ALDANMAYIN"

Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!"

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı:

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, X'teki sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun'un mesajı şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler.

Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Ekonomi

Mehmet Şimşek Sosyal Medya Ekonomi Maliye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (22)

Vatanım Türkiye:

Kokusu çıkar yakında

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25
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okan:

yeni zam'lar ve vergiler yükleniyor o zaman.

73
19
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Rıdvan Doğan:

bi kriz daha gelior ??

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20
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Ercan Sönmez:

Dolardaki artışın sebebi bu dedikodular ise geç kalınmış bir açıklama ve doğru olma ihtimali yüksek olan bir dedikodu diye düşünüyorum.

46
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Ahmet Yilmaz:

inşallah o günleride görürüz

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Sefa Altun:

BU SENARYONUN İCİNDE BİZLERDE BOZUK EKONOMİNİN ZAHMETİNİ CEKEN BİRER FİGURANİZ....

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mehmet altın:

Edeydi iyiydi

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Mengele:

Nebati yerine gelecektir belki

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Mustafa Kır:

Açıklamalara bakılacak olursa istifası yakındır, malumun ilanı gibi.

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Mutlu Sutcu:

Ekonomi vergi ve finans politikasına ait Kendi fikirleri olmayan mehmet şimşek ekonomiyi deloitte finans şirketine teslim ettiğine göre durmasına gerek yok zaten. Deloitte şirketi türkiye koşullarına göre akıl alınacak şirket asla olamaz. Burası Türkiye, insanlarının cebine dokunan anlayış ile ekonomi iyiye gitsin diye insanlar vergi yiyor vergi.... Yor.

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