Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü.

Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için bulunduğu Marakeş'te, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Nebati, "Önemli bir ticaret ortağımız olan Fas ile dostane ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmede küresel ekonomik gelişmeler ve yeşil dönüşüm hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

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