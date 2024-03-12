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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ocak ayında yıllık cari açık iyileşti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıktaki iyileşmenin mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şubat ayında devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle birlikte cari açığın milli gelire oranının yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirten Bakan Şimşek, bu performansın makro finansal istikrarı güçlendireceğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıktaki iyileşme verileri hakkında X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek, "Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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