HAVELSAN'dan Savunma Sanayiinde Yapay Zeka Atılımları

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yapay zeka üzerine geliştirdikleri çözümlerin, yurt dışında dost ve müttefik ülkelerde, yurt içinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanıldığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda "Savunma için yapay zeka" temasıyla 6. Salon'da yer alan HAVELSAN, çok alanlı komuta ve kontrol mimarileri, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, insanlı-insansız takımlar ve hibrit operasyonel çerçeveler gibi çok sayıda ürün ve hizmetini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nacar, IDEF'te yer alan firmaların yüzde 50'den fazlasının Türkiye merkezli olduğunu, bunun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Nacar, 6 günlük fuar süresince verimli görüşmeler gerçekleştirerek sözleşme ve anlaşmalar imzalamayı planladıklarını belirterek, "Özellikle ihracat noktasında 2024'te ve 2025'te yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar neticesinde iş potansiyelimizi arttırıyoruz. Yaptığımız çözümleri, hem yurt dışında, dost ve müttefik ülkelerde hem de yurt içinde kendi silahlı kuvvetlerimizde kullanıyoruz." dedi.

IDEF 2025'te savunma sanayisinde yapay zekanın kullanımını ön plana çıkartmak istediklerini dile getiren Nacar, bu alanda birçok ürün geliştirdiklerini anlattı.

Nacar, fuarda tanıttıkları sistemlere ilişkin şöyle konuştu:

"Sistem kullanımında yapay zeka dediğimiz zaman 'Advent Savaş Yönetim Sistemi'miz var. Türk Deniz Kuvvetlerinin kullandığı bu sistemin, yapay zeka destekli olarak sanal asistan, sesli asistan, sesli komut gönderme gibi özelliklerini burada, fuardaki alanımızda sergiliyoruz. Bu alana yönelik yurt dışından müşterilerimiz de geliyor. Main AI'ı, HAVELSAN içerisinde bir yapay zeka algoritması olarak geliştirdik ve bu algoritmayı artık simülasyon ve eğitim gibi farklı alanlarda da uyguluyoruz. Yeni nesil simülatörlerimizi, davranış modellemesinin yanı sıra pilotların öğrenme davranışlarını da modelleyen bir yaklaşımla geliştiriyoruz. Burada hem maliyet hem de süre etkin rol oynuyor."

"Dijital dönüşüme öncülük yapıyoruz"

Nacar, yapay zekanın yanı sıra dijital dönüşüm alanına da öncülük yaptıklarını, bu alanda "Bulut Bilişim" ve "TSK Bulut Bilişim" projelerini başlattıklarını söyledi.

Geliştirdikleri yeni nesil kurumsal yönetim sistemi "Kovan"ı yapay zeka destekli hale getirdiklerini belirten Nacar, "Bu yeni nesil sistem, yapay zeka desteğiyle geçmişin verilerinden geleceğe dönük projeksiyon ve tahminleme yapabilen ve maliyet etkinliği sağlayan daha etkili bir sistem sunuyor." bilgisini paylaştı.

Nacar, "Dijital Askerler" olarak nitelenen otonom sistemlerde insansız araçlara "sürü zekası" ve hibrit kullanım özelliklerini getirmek için çalıştıklarını, komuta kontrolde ise çok alanlı (multi-domain) operasyon harp ortamını gerçekleştirecek karar destek sistemlerine yardımcı olacak yapay zeka özelliklerini geliştirdiklerini dile getirdi.

IDEF 2025'te ilk kez son kullanıcılarla buluşan "Blue Vision" adlı uygulamalarına dikkati çeken Nacar, bu sistemin sivil denizcilik ve e-denizcilik alanlarında yeni nesil navigasyon hizmeti sunabildiğini söyledi.

Yapay zekanın son yıllarda popülaritesini artırdığını vurgulayan Nacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka, yeni bir alan değil. Son 5 yıllık dönemde yeni nesil donanımların ve dönüştürücü algoritma modellerinin ortaya çıkmasıyla çok popülerlik kazanarak 'üretken yapay zeka' dediğimiz farklı bir evreye girdi. Bu alanda AR-GE ekiplerimizle projeler yaparak bu yetenekleri öncesinde kazanmaya başladık ve uygulamalarımızı zenginleştirebilir duruma geldik. Yapay zeka uygulamaları denince, herkese açık GPT'ler geliyor akla. Bizim yapay zeka yaklaşımımız ise böyle bir sistem değil. Herkese açık değil. Sadece belli sistemleri besleyen, daha mahrem verilere hakim bir yapay zeka sistemi olarak tanımlayabiliriz.

Bizim geliştirdiğimiz yapay zeka, sistemleri destekleyen veya başka firmaların geliştirdiği sistemlerden daha anlamlı entegre çözümler ortaya çıkarabilen bir yaklaşımı temsil ediyor."