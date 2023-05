Hasat sonrası soğan fiyatı 7 liraya kadar düşecek

Bursa'nın meşhur Karacabey soğanının hasadının başlamasına günler kaldığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, fiyatların yakın zamanda normale döneceğini söyledi. Çiftçilerden Lütfü Demirbaş ise "Hasadın bitmesiyle marketlerde soğan fiyatları 7 ile 10 lira arasında değişir" dedi.

Sofraların vazgeçilmezi Karacabey soğanı bu yılda üreticilerin yüzünü güldürecek. Geçen yıla nazaran daha fazla ekim yapılan soğanın hasadıyla birlikte marketlerdeki fiyatları ateşi düşecek. Hasat öncesi tarlaya inen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, seçim öncesi yapılmak istenen algıyı yıktı. Maalesef soğan siyasetin öznesi haline getirildiğini belirten Özkan, "Tarımsal üretim değeri konusunda bilgisi olan da olmayan da konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eline soğan alıp Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışıyor. 'Soğan fiyatları 30 liranın altına düşmemiş' diye de algı yapmaya çalışıyor. Biz toprağı saksıda, meyveye ile sebzeyi ise market ve manav reyonunda görenlerden değiliz. Sürekli sahalardayız. Dolayısıyla soğan ile patates ile illüzyon yaparak vatandaşları aldatmaya gerek yok. Kış aylarında havaların don yapması sebebiyle pazarlara sevk edilecek olan soğanlar zarar gördü. Yüzde 50'ye kadar zayiat verdiği için 1-2 ay soğan fiyatlarında beklenmedik yükseliş oldu. Buna da baktığımız zaman bir evin haftada tüketeceği soğan miktarı 1-2 kilo olduğunu düşünürsek, 5 lira, 10 lira, 30 lira olsa çok bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum. Kışlık soğanlar bittikten sonra Türkiye'de taze soğan ve yerli soğan da ilk etapta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ve Adana bölgesinde çıkmaktadır. Adana'da yağmurlar sebebiyle hasat yapılamadığı için pazara arz edilen ürün miktarı az kaldı. Keskin düşüşler gerçekleşmedi. Şu an Adana'da soğan 10 liranın altına düşmüş vaziyette" dedi.

Muhalefete kavanoz önerisi

Karacabey'de de üretim yerleri peyder pey, devreye gireceği için hasat hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Özkan, "İşçiler gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde soğanlar toplanıp çuvallanarak pazarlara arz edilecek. Muhalefet liderleri, vatandaşın, köylünün, çiftçinin, soğanı ile patatesi ile algı yapmaya çalışmasınlar. Muhalefetin teknolojik yatırımlara, SİHA'lara, TCG Anadolu'ya, Togg'a bakmasını isteriz. Soğan fiyatının senenin 1-2 ayı hava şartlarından dolayı bir miktar yükselmesi normaldir. Ama bununla memleketi vizyoner bir şekilde idare edemezler. İnsan olarak, hükümet olarak, siyasiler olarak müdahil olabileceğim alanlar var. Ama açık havada yapılan tarımsal ziraat konusunda elde olmayan imkanlar da var. 40 sene önce Karacabey'de bağımsız belediye başkan adayı Hüseyin amcamız vardı. Onun zihni sinir projesi olan kavanoz projesi vardı. Karacabey'in bütün üzerini kavanoz ile camekan ile örtecekti. Yağmur lazım olan penceresini açıp yağıştan istifade edecekti. İstemeyen de kapatacaktı. Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın söylemleri, gerçeklikten uzak bulduğum için bu kavanoz sistemini hatırlatmak istedim. Onlar da maazallah iktidara gelirse, bütün Türkiye'nin gökyüzünü camekanla kapadıkları takdirde, bu tarımsal iniş çıkışları belki kontrol edebilirler. Çiftçimizle, üreticimizle, yağmurda, çamurda, karda, kışta bu insanlar mücadele ediyor. Fiyat yükselmelerini devletimiz de elinden geldiğinde farkı kapatmaya çalışıyor. Hala Kılıçdaroğlu, soğanın 30 lira olduğunu söylüyor. Soğanın 10 lira olduğunu ona hatırlatayım. Ne kadar istiyorsa, kaç tır istiyorsanız ben size getireyim. Geçtiğimiz gün biz Hatay'dan bir tır soğanı getirdik. İhtiyaç sahibi insanlara da ücretsiz dağıttık. Müsaade edin size de tırlarca soğanı CHP Genel Merkezi'nin önüne göndereyim. Onları vatandaşlara dağıtın. Karacabey'de çuvallanmaya hazır, ekilmiş olan yaklaşık 10 bin dönüm soğanımız mevcuttur. İşçiler geldiğinde üreticilerimiz bunları pazara arz edeceklerdir" diye konuştu.

Çiftçi Lütfü Demirbaş ise "Şu anda soğan hasat zamanına geldi. İşçilerimiz de yavaş yavaş geldi. Bir aya kadar toplamaya başlarız. Bu sene yağışı iyi aldı. Verim de çok güzel. Türkiye'nin her yerine yeterli soğanımız var. Her yerine buradan göndereceğiz. Şu an dönüm maliyeti bize 10 bin lirayı buluyor. Şu an Adana'da fiyatların düştüğünü görüyoruz. Hasat bittikten sonra, yeni soğanlar markete ulaştıktan sonra aşağı yukarı marketlerde de 7-10 lira olur" şeklinde konuştu. - BURSA