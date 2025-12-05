Haberler

Devlet desteğiyle Trabzon hurması cipsi üreten kadın girişimci, istihdam ve kapasitesini artırdı

Adana'da KOSGEB desteğiyle kurduğu meyve kurutma tesisi ile 30 kişiye istihdam sağlayan Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, Trabzon hurması cipsi üretimini artırarak Kanada'ya ihracat yapmaya başladı.

Adana'da 6 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu meyve kurutma tesisinin kapasitesini artıran 38 yaşındaki Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, 30 kişiye istihdam sağlar hale geldi.

Saçıkaralı, sözleşmeli memur olarak görev yaptığı Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Biriminden, sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle 2019'da ayrılmak zorunda kaldı.

Bunun üzerine Saçıkaralı, Trabzon hurması yetiştiriciliği yapan ailesinin yanında tarımla ilgilenmeye başladı.

Bu süreçte KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kursuna katılan Saçıkaralı, hazırladığı meyve kurutma tesisi projesine de destek aldı.

Saçıkaralı, 145 bin lira hibe desteğiyle 6 yıl önce İmamoğlu ilçesi Malıhıdırlı Mahallesi'nde kurduğu tesiste Trabzon hurması cipsi üretimine devam ediyor.

Tesisinde ilk yıl istihdam sağladığı 6 kişiyle ailesine ait 50 dönümlük bahçede yetiştirilen hurmalardan 3 ton meyve cipsi üreten Saçırakalı, süreç içerisinde 5 üreteciyle de sözleşme imzaladı.

Sözleşme yaptığı çiftçilerden aldığı 500 ton yaş meyve ile yaklaşık 70 ton Trabzon hurması cipsi üretir hale gelen Saçıkaralı, istihdam sayısını 30'a çıkarmanın yanı sıra Kanada'ya ihracat yapmaya başladı.

Meyve cipsine iç piyasadan talep çok fazla

Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, AA muhabirine, tesisi kurarken aldığı KOSGEB desteğinin ardından yine bu kurum ile Çukurova Kalkınma Ajansından hibe ve destek aldığını söyledi.

Destekler ve kendi sermayesiyle işletmesini 6 yılda büyüttüğünü anlatan Saçıkaralı, yürüttüğü sözleşmeli tarım modeliyle de hem yöre üreticisini koruduğunu hem de yaş meyve teminini kendi kriterlerini karşılayacak şekilde riske girmeden sağladığını belirtti.

Saçıkaralı, meyve cipsine iç piyasadan çok fazla talep olduğunu buna rağmen küçük çaplı da olsa Kanada'ya 3 ton ürün ihraç ettiğini dile getirdi.

Narenciye ürünlerinin kabuk ve çekirdeklerini değerlendirecek

Trabzon hurmasının yanı sıra narenciyenin kabuk ve çekirdek gibi kısımlarını kozmetik ve ilaç sektöründe değerlendirebilmek için çalışmalar yaptığını anlatan Saçıkaralı, bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'na başvurduğunu belirtti.

Ön başvurusunun kabul edildiğini ve fizibilite raporunu teslim edeceğini anlatan Saçıkaralı, şunları kaydetti:

"Eğer uygun görülürse çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu programın sağlayacağı sigorta prim teşviki, KDV istisnası, gümrük muafiyeti gibi birçok etken bizim hem üretimimizi hem istihdamımızı artırarak yolumuza devam etmemizi sağlayacak. Şu an toplama, paketleme, kurutma dahil mevcut istihdamımız 30 kişi. İnşallah program sonrası istihdamı en az iki katına, 70 ton meyve cipsini 100 tona çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
