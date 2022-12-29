"Habermetre 19 – 25 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "Sürdürülebilirlik", "Ar-Ge" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Serpil Timuray, Global "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022" Listesi'nde 4. Sırada



Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2022" listesinde 4. sırada yer aldı.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su Serpil Timuray

Geleceğin teknolojileri 'Turkcell 6GEN LAB' ile Türkiye'de inşa edilecek

Turkcell, yeni nesil iletişim teknolojileri eksenli projesiyle Ar-Ge faaliyetlerini farklı bir boyuta taşıyor. TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı desteğine hak kazanan 'Turkcell 6GEN LAB' projesi, geleceğe yönelik 6G şebekelerin yapay zeka tabanlı otonom yetenekler ile geliştirilmesine odaklanacak. Ayrıca proje sayesinde Turkcell, yerli teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve tersine beyin göçüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Turkcell 6GEN LAB Projesi Lansman ve İmza Töreni

TAV, Ankara Esenboğa ihalesini kazandı

TAV Havalimanları, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesinin geliştirilmesi ve 25 yıllık işletme hakkı için düzenlenen ihalede 475 milyon avro artı KDV ile en iyi teklifi verdi. TAV, işletme süresi boyunca Ankara Esenboğa'da yaklaşık 300 milyon avro yatırım yapacak. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Başkent Ankara'nın dünyaya açılan kapısı Esenboğa Havalimanı'nı 2006'dan bu yana başarıyla işletiyoruz ve bugün Türkiye'de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz" dedi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan

Türkiye, yenilenebilir enerjide 5 yılda yüzde 65'e yakın büyüyebilir

Küresel gündeminin güncel konularına mercek tutan Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), bu kez dünyanın zorlu sınavı enerji krizini ve yenilenebilir enerji konusunu; İstanbul'da düzenlediği "Dünya Enerji Krizi: Çözümler & Yenilenebilir Enerjinin Rolü" başlıklı bir konferansta ele aldı. Konferans kapsamında, IICEC tarafından hazırlanan ve sektörde bir ilk, aynı zamanda öncü çalışma olan "Türkiye Yenı·lenebı·lı·r Enerji Görünümü 2022 Raporu"nun lansman sunumu da IICEC Direktörü Bora Şekip Güray tarafından yapıldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol ise, "Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda da yenilenebilir enerjide yüzde 65'e yakın büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu, Avrupa'nın ilk 4'üne, dünyanın da ilk 10'u arasına girmek anlamına geliyor" diyerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin çok fazla olduğunu kaydetti.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi-Dünya Enerji Krizi Çözümler ve Yenilenebilir Enerjinin Rolü Konferansı

Şişecam'dan 228 Milyon Euro'luk Sürdürülebilir Yatırım Hamlesi

Şişecam, Mersin'de enerji camı üretimi de gerçekleştireceği ikinci buzlu cam fırını ve enerji işletme camı hattı kapasitesini yükseltme kararı aldı. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman toplam yatırım tutarını 228 milyon Euro'ya yükseltecek olan kararla ilgili "Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyetleri, buzlu cam ve enerji camı sektöründe yeni fırsatlar sunuyor. Sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejimizle de uyumlu bu karar sonucunda Şişecam'ın kurulu buzlu cam üretim kapasitesi 2024 yıl sonu itibariyle yıllık 324 bin tona ulaşacak" dedi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman

Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi açıldı

Kanser tedavisi için İstanbul'a gelen ancak ekonomik nedenlerle kalacak yer sıkıntısı çeken çocuklara, aileleriyle birlikte konaklama imkânı sağlayacak olan Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi, İstanbul Fatih'te kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Abdi İbrahim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nesrin Barut Esirtgen, "Tedavi için İstanbul'a gelen çocuklarımızın ve onlara refakat eden yakınlarının konaklama ihtiyaçlarını dikkate alarak, çözümün bir parçası olmak adına İyilik Evi projesini hayata geçirdik. Biz iyiliğin ve iyileştirme tutkusunun bulaşıcı olduğuna yürekten inanıyoruz. İyilik Evimiz de bu inancın ve iradenin bir yansımasıdır" diye konuştu.

Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi Açılış Töreni

KPMG Türkiye, "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2022" raporunu açıkladı

KPMG Türkiye, dördüncüsünü hazırladığı yıllık "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2022" raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye'de satın alma ve birleşme işlem hacmi 2022'de geçen yıla göre yüzde 63 düşerek 5,3 milyar dolar oldu. Raporda 2023 yılı için iyimser beklenti korunuyor, teknoloji ve üretim sektörlerine olan ilgi ile beraber işlem hacimlerinin ve adetlerinin artacağı öngörülüyor.

KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2022 Raporu Tanıtımı