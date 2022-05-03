Türkiye'de dün günlük bazda 570 bin 799 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 570 bin 478 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 26 bin 683 megavatsaatle 01.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 956 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 570 bin 799 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 570 bin 478 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile akarsu santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 389 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 68 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.