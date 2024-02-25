Güneydoğulu Firmalar Dubai Gulfood 2024 Gıda Fuarında Büyük İlgi Gördü

Dubai'de 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gulfood 2024 Gıda Fuarına katılan Güneydoğulu firmaların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında ilk sıralarda yer alan Gulfood 2024'te ülkemizin ve bölgemizin yüksek potansiyelini bütün dünyanın gözleri önüne serdik" dedi.

Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında ilk sıralarda yer alan Dubai Gulfood 2024 Gıda Fuarında Türkiye genelinden 208 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 39 firma katılırken Türk stantlarının büyük ilgi görmesi ihracatçıları mutlu etti. Yoğun geçen fuarın ardından bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz fuarların ülkeler için büyük prestij oluşturduğunu ve fuarda Türk firmalarının uluslararası standartlarda stantlara sahip olduklarını ifade etti.

Çıkmaz, "Gulfood 2024 bu yıl beklenenin üzerinde bir katılımcıyla gerçekleştirildi. Ülkemizden de 206 firmanın yanı sıra binlerce katılımcı fuardaki yerini aldı. Elbette fuarlar ihracatımızın arttırılmasında önemli rol oynarken aynı zamanda sektörel gelişimin yakından görülebilmesi, rakip ülkelerin potansiyellerinin ve yenilikçi ürünlerinin incelenmesi ve bu çerçevede yeni yol haritalarının çıkarılması için büyük önem taşır. Bizlerde fuardaki yerimizi aldık ve sektör temsilcilerimizle fuarda incelemeler yaptık. Fuarın birinci günü Gaziantep Valimiz Kemal Çeber bizleri fuarda yalnız bırakmadı ve bütün sektörler için inanılmaz moral ve motivasyon kaynağı oldu. GAİB Koordinatör Başkanımız Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Celal Kadooğlu ile birlikte bölgemizden katılan firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik. Burada elbette bölge firmalarımızın sahip olduğu potansiyelin yüksekliğini görmek hepimizi mutlu etti. Kuru Meyve Sektörü'de hızla gelişen ve ARGE, İnovasyonlarla kendisini yenileyen bir sektör olarak fuardaki yerini aldı. Dönüşlerin olumlu olacağına ve bölge ihracatımızın artacağına inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP