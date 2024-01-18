Gaziantep Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sektörel sorunlar, güncel ekonomik gelişmeler, iş dünyasının talep ve çözüm önerilerinin istişare edildiği meclis toplantısında, oda faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantının açılış bölümünde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından meclis üyelerine siber korsanlara karşı alınabilecek önlemler, ağ ve internet güvenliği, zararlı yazılımlar ve veri yedekleme gibi birçok konuda bilgilerin verildiği sunum gerçekleştirildi.

"Sanayimizin geleceği için çalışmalarımızı ve projelerimizi artırarak sürdüreceğiz"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni yılın yeni umutlar, yeni fırsatlar ve yeni hedefler barındırdığını, yenilik ve değişimlerin herkes için yol açıcı olduğunu söyledi. Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini dileyen Konukoğlu, "2023 yılında insanlık adına zor dönemlerden geçtik. Ülke olarak asrın felaketinde büyük acılar yaşadık ve millet olarak tek yürek olduk. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Hain terör saldırılarında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize de Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak deprem süreci ve sonrasında hayata geçirdikleri çalışmalarla üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için firmaların yanında durarak destekçisi olduklarını kaydeden Konukoğlu, "Şehrimiz ve bölgemiz sanayisinin tüm zorluklara rağmen daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezimizde karbon ayak izi ölçümleri yapıyoruz. Firmalarımız bu ölçümleri GSOMEM'de daha avantajlı olarak yaptırabilirler. Ayrıca firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Katma değeri yüksek üretime ve daha etkin bir pazarlamaya ihtiyacımız var. Bu noktada yenilikçi adımlar atarak ekonomimize daha fazla katkıda bulunabiliriz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Tüm zorluklara rağmen 2023 yılında 10 milyar 71 milyon 31 bin dolar ihracat gerçekleştirdik"

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da meclis toplantısındaki konuşmasına, GSO Kurucu Başkanı ve İlk Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sani Konukoğlu'nu ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi anarak başladı. Deprem, küresel sorunlar ve savaşların olduğu zor bir yılın ardından yeni bir yıla başladıklarını ifade eden Küçükparmak, "Ülke olarak kritik bir coğrafyada yer alıyor, sorunlarla boğuşmaya çalışıyor ve ekonomik olarak toparlanma için büyük bir mücadele veriyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen 2023 yılında 10 milyar 71 milyon 31 bin dolar ihracat gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan 10 il içerisinde 6. sırada yer aldık" dedi.

Yeşil ve dijital dönüşüm konusunun önemine de vurgu yapan Küçükparmak, "'Sanayimizdeki sürdürülebilirliği sağlamak için yeni yılda da hız kesmeden devam ediyoruz. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezimizde (GSO-MEM) bugüne kadar 30 firmamızın karbon ayak izini ölçtük ve yol haritalarını belirledik. Devam eden çalışmalarımız kapsamında, 14 yeni firma ile karbon ayak izi ölçümleri, raporlanması ve firmalarımızın yeşil üretime hazır hale gelmesi için yapmış olduğumuz anlaşmalarla yeşil dönüşüm çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Bu noktada çeşitli kurumlar tarafından verilen destek ve teşviklerden yararlanmak ve 2026 yılında ihracatta karşımıza çıkacak olan sınırda karbon düzenlemesine firmalarımızı hazır hale getirmek için GSOMEM'e hepinizi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in 2023 yılı ihracat verileri hakkında da bilgiler veren Küçükparmak, "Gaziantep'ten yapılan ihracatın yüzde 35,3'lük kısmı ile birinci sırada tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, yüzde 34,6'lık kısmı ile ikinci sırada tekstil ürünleri yer almıştır. Böylece tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörü ilk defa ihracatta tekstil sektörünün önüne geçmiş, Gaziantep ihracatında en fazla paya ulaşmıştır. Ayrıca yine şehrimiz 2023 yılı ihracatında yüzde 11'lik kısım ile üçüncü sırada ise kimya ve plastik ürünleri bulunmaktadır. Şehrimizden yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 146 ve ihracat yaptığımız ülke sayısı 181 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Toplantı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP