Gevaş Fasulyesi Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Van'ın ' Gevaş fasulyesi' tescillendi

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl yüzlerce ton üretilen ve damak tadına hitap eden 'Gevaş fasulyesi' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı.

Gevaş ilçesinde yetiştirilen taze tüketime uygun, kılçıksız, etli, sulu ve gevrek olmasıyla damakta eşsiz bir tat bırakan fasulye, TÜRKPATENT coğrafi işaret tescili aldı. Gevaş ilçesinin tarım ekonomisinde önemli bir yere sahip olan fasulye, Van Ticaret Borsası tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu sonunda Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı. Fasulyenin tescillenmesi ise Gevaşlı çiftçileri sevindirdi.

"Fasulyemizin daha güzel yerlere gelmesini umuyoruz"

İHA muhabirine konuşan Gevaş ilçesi Dereağzı Mahalle Muhtarı Mehmet Reşit Öner, yıllardır Gevaş fasulyesi üretimi yaptıklarını belirtti. Zamanında bu fasulyenin tescillenmesi için çok uğraştıklarını ifade eden Muhtar Öner, "Gevaş fasulyesinin tescillendiğine dair haber aldık ve bundan memnuniyet duyduk. Önümüzdeki süreçte fasulyemizin daha güzel yerlere gelmesini umuyoruz. Verimimizi artıracağız. Günlük 5-6 ton fasulye çıkarıyoruz. Ancak güzel bir suyumuz olsaydı günlük 20 ton civarında yeşil fasulye çıkardı. Bu vesileyle fasulyenin tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

İstanbul'dan tatil için memleketi Gevaş ilçesine geldiklerini ve döndüklerinde ise yanlarında fasulye götürdüklerini dile getiren Suat Öner ise "Gevaş ilçemiz fasulye yetiştiriciliğine uygun bir bölgedir. Buranın fasulyesi tat olarak daha güzeldir" diye konuştu.

"Yemekleri çok lezzetli oluyor"

Aslı Öner isimli vatandaş da Gevaş fasulyesinin diğer fasulyelere göre daha etli, kılçıkları küçük ve sulu olduğunu belirterek, "Yemekleri çok lezzetli oluyor. Tabi bu fasulyeyi kurutarak kışın da yiyebiliyoruz. Diğer taraftan konservesi yapılıyor" şeklinde konuştu.