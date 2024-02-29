GETOB'dan Tatil Planı Yapacaklara Uyarı

"GETOB" Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği 2024 turizm sezonu öncesi tatil planı yapacaklara yönelik uyarı mahiyetinde bir hatırlatmada bulundu.

Bazı şahısların internet üzerinde verdikleri reklamlarla cazip turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin web sitelerini kopyalayarak veya isimlerini kullanarak sahte tatil rezervasyonları yaptıkları ve bu yolla tatil planı yapan kişileri dolandırdıkları yönünde duyumlar aldıklarını belirten GETOB yönetimi bu konuda hatırlatmalarda bulundu.

İmkanlar dahilinde ve tercihe göre tatil yapmak, dinlenmek elbette herkesin hakkı. "Siz güzel bir tatil planı yaparken, bazı sahtekarların arayışta olduğunu unutmayınız" notuyla GETOB tarafından yapılan açıklamada; "Bu konuda mağduriyet yaşamak istemiyorsanız ödeyeceğiniz para karşılığında size sunulan hizmetlerin ne olacağını titizlikle inceledikten sonra uygun olduğuna karar verdiğiniz tatilinizi ya güvenilir bir Seyahat Acentesi üzerinden satın alınız, ya da; konaklamak istediğiniz tesisin gerçek internet sitesini doğrulayarak ve sitede verilen iletişim kanallarını kullanarak ve rezervasyonunuzu gerçekleştiriniz. Bu iki yoldan birsini tercih ederek gerçekleştireceğiniz rezervasyon sonrasında yapmanız gereken ödemenin ise, sadece kurumsal banka hesaplarına yapılmasına ve açıklama kısmına gereken notun düşülmesine dikkat ediniz ve rezervasyonunuzla ilgili tüm belgelerinizi saklayınız" dedi. - MUĞLA