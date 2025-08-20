Gaziantep Ticaret Borsası'ndan Kuraklık ve Savaşın Etkileri Üzerine Değerlendirme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, borsanın güncel faaliyetleri, yürütülen projeler ve üye taleplerinin yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşında barış umutları, tarımsal üretimde kuraklığın rekoltelere etkisi ve meteorolojik verilerin işaret ettiği iklim riskleri ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye değindi. Üç yılı aşkın süredir devam eden savaşın sona ermesine yönelik her girişimin umut verici olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "Rusya-Ukrayna savaşı, yalnızca bölgesel güvenliği değil; küresel tarım ve gıda piyasalarını da derinden etkileyen bir krizdir. Savaş nedeniyle tahıl koridorunun kesintiye uğraması, birçok ülkede gıda fiyatlarının dalgalanmasına ve tedarik zincirinde ciddi kırılmalara yol açtı. Barışa yönelik her adım hem milyonlarca insanın güvenliği hem de dünya gıda güvenliği için büyük önem taşıyor. Bu görüşmelerin, kalıcı ateşkese ve adil bir barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Tarımsal üretimde bu yıl kuraklığın etkilerine de değinen Tiryakioğlu, bazı tarımsal ürünlerde rekolte kayıplarının yaşandığını söyledi. Buğday ve arpada belirli oranlarda bölgesel düşüşler gözlemlendiğini aktaran Tiryakioğlu, ayçiçeği ve pamukta ise hasat dönemine yaklaşılırken rekoltede kısmi bir düşüş beklendiğini belirtti. Tiryakioğlu, "Kuraklık, sadece üretim miktarlarını azaltmakla kalmıyor, çiftçimizin gelirini, tüketicimizin ise alım gücünü doğrudan etkiliyor. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, suyun verimli kullanılması ve çiftçilerin bu süreçte daha fazla desteklenmesi gerekiyor. İklim şartlarına karşı hazırlıklı olmamız şart" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son verileri de paylaşan Tiryakioğlu, 1 Ekim 2024- 31 Temmuz 2025 dönemini kapsayan 10 aylık su yılı yağışlarının, Türkiye genelinde son 52 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi. Bu tablonun, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini çok net biçimde ortaya koyduğunu belirten Tiryakioğlu, "Üretim ve gıda güvenliği açısından, su kaynaklarımızı korumak, verimli kullanmak ve tarımsal planlamayı bilimsel veriler ışığında yapmak artık bir zorunluluktur. Sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek adımlar atmak durumundayız" ifadelerine yer verdi.

GTB Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da borsanın Ağustos ayı faaliyetleri, devam eden projeler ve sürdürdüğü çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Açıklamalarında geçtiğimiz günlerde GTB'nin ev sahipliğinde düzenlenen Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Ziraat Bankası faizsiz kredi desteği bilgilendirme toplantısına da değinen Akıncı, bu uygulamanın çiftçiler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Antep Fıstığı Lisanslı Depo sistemi sayesinde çiftçilerin ürünlerini güvenli şartlarda muhafaza ederek, aldıkları Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile Ziraat Bankası'ndan 9 ay süreyle faizsiz kredi kullanabildiklerini kaydeden Akıncı, "Bu uygulama, özellikle arz yığılmalarının yaşandığı dönemlerde üreticilerimize finansman açısından ciddi bir rahatlama sağlıyor. Çiftçimiz, ürününü hemen satmak zorunda kalmadan piyasa şartlarını bekleyebiliyor ve ürününü gerçek değerinde değerlendirme imkanına kavuşuyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasında ayrıca kısa bir değerlendirmeyle KOBİ tanımında yapılan güncellemeye de dikkat çeken Akıncı, bu düzenlemenin iş dünyası için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

"Yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla işletme KOBİ kapsamına girerek finansman ve kamu desteklerinden faydalanabilecek. Bu adımı, sahadan gelen taleplerin karşılık bulması açısından memnuniyet verici buluyoruz" diyen Akıncı, güncellemenin özellikle enflasyon nedeniyle bilançoları büyüyen ancak desteklerden yararlanamayan işletmeler için ciddi bir rahatlama sağlayacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP