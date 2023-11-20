Gaziantep'te Pamuk Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan 2 bin 500 dekar alanda ekili pamuk hasadına başlandı. Üreticiler, tarlaların durumuna göre makineyle ya da elle hasadı gerçekleştiriyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, deprem nedeniyle ekim alanının azaldığını belirtti ve dekar başına 400 ile 500 kilo arasında verim beklendiğini söyledi.

GAZİANTEP 'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan 2 bin 500 dekar alanda ekili pamuk hasadına başlandı.

Sabahın erken saatlerinde pamuk tarlalarının yolunu tutan üreticiler, hasadı tarlaların durumuna göre makineyle ya da elle gerçekleştiriliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, her iki ilçede önceki yıllara oranla deprem nedeniyle ekim alanının azaldığını ifade etti. Köse, ekim yapılı alanlarda dekar başına 400 ile 500 kilo arasında verim beklendiğini de kaydetti.