Gaziantep Sanayi Odası Plastik veya Kauçuktan Ayakkabı Sektör Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Plastik veya Kauçuktan Ayakkabı, Bot, Çizme, Terlik ve Yan Sanayi İmalatı Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve firmaların beklentileri değerlendirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Plastik veya Kauçuktan Ayakkabı, Bot, Çizme, Terlik ve Yan Sanayi İmalatı Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ve plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, terlik ve yan sanayi imalatı sektöründe faaliyet gösteren üye firmaların katılımları ile yapılan toplantıda, sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve firmaların beklentileri değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Bugün farklı meslek grupları ile planladığımız sektör toplantılarının 8'incisini sizlerle gerçekleştiriyoruz. Sektör toplantılarımız bizlere içinde bulunduğunuz sorunları doğrudan yetkililere iletme konusunda istişare imkanı sunuyor" dedi.

Her türlü zorluğa rağmen Gaziantep sanayisi olarak durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini dile getiren Ünverdi, "Önümüzde 35'incisini düzenleyeceğimiz ayakkabı fuarımız var. Bu fuarlar farklı pazarlara yönelmemiz ve farklı ülkelere ürün satışı gerçekleştirmemiz adına büyük önem taşıyor" diye ekledi.

Markalaşma yolunda ilerlemenin önemine vurgu yapan Ünverdi, "Günümüz şartlarında marka değeri olmadan bir yere varılamıyor. Bu noktada üreticilerimizin uygun şartlarda, ihtiyaç duydukları her türlü imkana ulaşabilecekleri Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin bir an önce faaliyete geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Firmalarımızın dijitalleşmesi ve yeşil dönüşüm konusunda hızlı hareket etmeleri gerekiyor" diyen Adnan Ünverdi, "Kar marjlarımızı artırmak için verimliliği artırmamız ve israfın önüne geçmemiz büyük önem taşıyor. Bu anlamda Gaziantep Model Fabrikadan üretim hatlarınızın düzenli, hızlı ve sorunsuz işlemesi, maliyetlerinizi azaltarak üretim kapasitelerinizin artması adına yalın üretim ve dijitalleşme konularında eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Bu alınacak olan eğitimin maliyetinin yüzde 60 ile 80 arasında oranlarda karşılanıyor" dedi.

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP