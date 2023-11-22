Gaziantep Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği bir platform oldu. Toplantıda, iş dünyasının talepleri, görüş ve önerileri istişare edildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Vedat Topçuoğlu Başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, iç piyasa ve dış ticarette öne çıkan konu başlıkları, sektörlerden gelen sorunlar değerlendirilerek iş dünyasının talepleri, görüş ve önerileri istişare edildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Vedat Topçuoğlu, küresel ekonomide yaşanan sorunlara işaret ederek, "Bu süreçte atacağımız adımları iki kere düşünmemiz gerekiyor. Her zorluğa rağmen işimize odaklanarak önümüze bakmalıyız. Çok çalışarak, üreterek ve yenilikler yaparak hedeflerimize ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) işletmelere yönelik uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplama hizmetine başladıklarını belirterek, "2026 yılında ihracatta karşımıza çıkacak olan sınırda karbon düzenlemesine şimdiden hazır olmak için, firmalarımızı karbon ayak izi hesaplama, raporlama ve yol haritalarını belirlemek üzere GSO-MEM'e bekliyoruz" dedi.

Meclis üyelerine yürütülen çalışmalar ve ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Ünverdi, "Gaziantep 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 8 milyar 223 milyon 79 bin dolar ihracat ile ilk 10 il içerisinde ihracatta 6. sırada yer almıştır. İhracatın İthalatı karşılama oranı yüzde 144 olarak gerçekleşmiştir. Bu döneminde yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımında 1. sırada yüzde 34,9 ile tekstil ürünleri, 2. sırada yüzde 34,7 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, 3. sırada ise yüzde 11,0 ile kimya ve plastik ürünleri yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracatının önemine özellikle vurgu yapan Ünverdi, "İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022 araştırmasına göre; Gazi şehrimizden 35 firmamız listede yer aldı. İSO 500'deki 28 firma ile birlikte İSO 1000 listesindeki Gaziantepli firma sayımız 63 oldu. Bu başarıda emeği olan, ihracatımızı artırarak hem şehir hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Bu anlamda sizleri 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz Gaziantep'in Yıldızları Ödül Törenimize davet ediyorum" diye konuştu.

GSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP