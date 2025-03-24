Gaziantep Heyeti, Çobanbey ve Halep'te önemli temaslarda bulundu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Başkan Vekili Mesut Acar, Suriye'nin Çobanbey ve Halep şehrinde siyasi yönetim, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi.

Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, beraberindeki heyetle önce Çobanbey Türmen Meclisi'ni ziyaret etti ve Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra Halep'e geçen Gaziantep heyeti, siyasi yönetim başkanı, STK temsilcileri ve iş insanları ile toplantılar yaptı. Halep Valiliği ve Bülbülzade Vakfı'nın Zekeriya Camiinde birlikte düzenlediği iftar programına da katılan Milletvekili Bozgeyik, yaptığı konuşmada, Gaziantep ve Halep'in birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki kardeş şehir olduğuna vurgu yaptı. Bozgeyik, "Bizler yüzyıllar boyunca aynı pazarlarda alışveriş yaptık, aynı sokaklarda yürüdük, aynı sofrada ekmeğimizi paylaştık. Sadece coğrafyamız değil, kaderimiz de ortaktır. Bugün burada kurduğumuz iftar sofrası, geçmişte olduğu gibi gelecekte de birliğimizin ve beraberliğimizin en güçlü nişanesi olacaktır" şeklinde konuştu.

"Birlikte yol yürüyeceğiz"

Gaziantep ve Halep, tarih boyunca ticaretin, sanatın, ilmin ve dayanışmanın merkezleri olmuş iki büyük şehir olduğunu ifade eden Bozgeyik, "Osmanlı döneminde bu iki şehir, Şam'a ve İstanbul'a uzanan ticaret yollarının ana duraklarıydı. Kültürel mirasımız, müziğimiz, yemeklerimiz ve hatta mimarimiz birbirine benzer. Komşuluk, kardeşlik ve akrabalık bağlarımız, bizleri birbirimize sıkı sıkıya kenetlemiştir. Suriye halkı, 8 Aralık Devrimi'nden sonra büyük bir yeniden inşa sürecine girmiştir. Bu süreçte Türkiye, Suriye halkının yanında olmaya, sizlerle birlikte yol yürümeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta dile getirdiği gibi, Türkiye mazlumların yanında, dostlarının destekçisidir. Bizler, Halep'in yeniden ayağa kalkması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bugün de Gaziantep ve Halep'in el ele vererek, üretimde, ticarette, eğitimde ve kültürde birlikte büyümesi için çalışıyoruz" dedi.

Ortak bir medeniyetin iki güçlü neferi

Milletvekili Bozgeyik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet El-Şara'nın kararlılığı ve uyumu, bu iki ülkenin gelecekte daha parlak yarınlar inşa edeceğinin en büyük göstergesidir. Türkiye ve Suriye, sadece komşu iki devlet değil, aynı zamanda ortak bir medeniyetin iki güçlü neferidir. Bu birliktelik, sadece geçmişin hatırası değildir; aynı zamanda geleceğe dair büyük bir vizyonun temelidir. Her sektörde makul bir ilişki ağı kurarak, Halep ve Gaziantep'in birlikte dünyaya açılan güçlü şehirler olmasını sağlayacağız. Ortak projeler, iş birlikleri ve karşılıklı yatırımlarla, bölgemizi yeniden inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, iftar soframıza bizleri davet eden Bülbülzade Vakfımıza ve Halep Valiliğimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, bu birlikteliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

"Faydalı bir ziyaret oldu"

Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Suriye Masası Başkanı olan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'da, Suriye ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Komşu ve kardeş ülke Suriye ile ilişkilere sadece ticari açıdan bakmadıklarını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, "Çobanbey ve Halep'te önemli temaslarda bulunduk. Siyasi yönetim, iş dünyası ve STK'ların temsilcileri ile bir araya geldik. Halepli kardeşlerimizle aynı iftar sofrasına oturmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşadık. Suriye bizim için sadece ticaret yaptığımız bir ülke değildir. Komşudur, kardeştir. Karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirmeye ve Suriye'yi hep birlikte kalkındırmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP