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GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek

GAHİB'den beşeri sermayeye büyük destek

Dünya makine halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te GAHİB ile GAÜN arasında yapılan anlaşma sonucu GAHİB Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programını tercih edecek ilk yirmi öğrenciye asgari...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Dünya makine halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te GAHİB ile GAÜN arasında yapılan anlaşma sonucu GAHİB Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programını tercih edecek ilk yirmi öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar dört yıl boyunca eğitim bursu verecek.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programını tercih edecek öğrencileri burs verileceği açıklandı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan halı sektörünün geleceği için beşeri sermayeye gerekli yatırımların yapılması gerektiğini ifade ederek "Dünya makine halı üretiminin başkenti olan Gaziantep'te sektörümüzün geleceğine yönelik eğitim yoluyla yatırım yapmak, sektörümüze gençlerimizi kazandırmak ve sürdürülebilir üretimin altyapısını oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında açılan "Halı Tasarımı Anasanat Dalı" programına girecek ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecektir" dedi. Konuyla ilgili olarak tercih yapacak öğrencilerin http://gsf.gantep.edu.tr/duyuru.php'id=196 adresinden gerekli bilgileri alabileceği de açıklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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