G20 Zirvesi'nde ikili temaslar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Brezilya devlet başkanlarıyla görüştü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk oturumun ardından dünya liderleriyle ikili temaslar kurdu. İlk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşen Erdoğan, daha sonra Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi. Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı. Erdoğan ilk oturumun ardından BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN İLK OLARAK BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili temaslar kapsamında ilk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da görüşmede hazır bulundu.

ERDOĞAN İKİNCİ GÖRÜŞMESİNİ BREZİLYA DEVLET BAŞKANI İLE YAPTI

Görüşmenin ardından Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

DÜNYA GÜNDEMİ MASAYA YATIRILACAK

Çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma, hızlandırılmış ve kapsayıcı büyüme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, kadın liderliğinde kalkınma, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede, gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da ele alınacak. Liderler Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

PUTİN, Şİ VE SANCHEZ ZİRVEYE KATILMAYACAK

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.