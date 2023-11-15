Eskişehir Sanayi Odası, ASEAN ülkeleri ile iş birlikleri kurmak için toplantı düzenledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yurtdışı ticaret hacmini arttırmak ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla 10 farklı ülkenin temsilcisi Eskişehir Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yurtdışı ticaret hacmini arttırmak ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla 10 farklı ülkenin temsilcisi Eskişehir Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri (ASEAN) ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformu Projesi çerçevesinde özellikle gıda, otomotiv, enerji, mobilya, yapı malzemeleri ve ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren farklı ülkelerde kurulu 17 önemli şirketin üst düzey temsilcilerinin katıldığı etkinlikte ESO Üyeleriyle karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen program hakkında değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "ASEAN yaklaşık 650 milyonluk dinamik nüfusuyla, 3 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle ve stratejik deniz yollarının ortasında yer almasıyla, bölgede kilit bir aktör konumunda. Türkiye ve ASEAN ülkeleri (Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Vietnam, Kamboçya, Brunei, Laos ve Myanmar) arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projemiz dahilinde, sektörler ve firmalar arasında somut iş birliklerinin kurulması hedeflenmekte. Farklı ülkelerden gelen misafir iş insanlarıyla buluştuk. ESO olarak Malezya Üreticiler Federasyonu, Filipinler İhracatçılar Konfederasyonu ve Kamboçya Genç Girişimciler Kurulu ile iş birliği anlaşmaları imzaladık. Eskişehir imalat sektörünün Güneydoğu Asya ülkeleriyle olan karşılıklı ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticari köprülerin kurulması adına bu projeyi son derece değerli buluyoruz" dedi.

"Yeni iş birlikleri kuracağız"

ESO Meclis Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sürel, Eskişehir ve sanayisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sürel, "Bugün aramızda bulunan ASEAN ülkelerinde kurulu şirketlerinin temsilcileri ile ESO Üyelerimize yönelik fabrika ziyaretleri planladık. Firmalarla birebir ikili iş görüşmeleri ayarladık. Görüşmelerin her iki taraf için de verimli geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki yeni iş birlikleri kurarak var olan ticaret ilişkilerimizi daha da ileri bir seviyeye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Güçlü fırsatlar sunuyoruz"

ASEAN hakkında bilgilendirmelerde bulunan Endonezya Ticaret Bakanlığı Yetkilisi Christianto Tonggo, "Türkiye'nin üretimde çok güçlü olduğunu biliyoruz. ASEAN ülkelerinde üretime verilen önem artmış durumda. Türkiye ile iş birliğimizi arttırmayı, ticaretimizi geliştirmeyi istiyoruz. ASEAN toplam nüfusu ile dünyanın en büyük üçüncü nüfusuna sahip ve yarısı 30 yaşın altında. Genç nüfus ve güçlü bir ekonomiyle sizlerin ASEAN ile iş yapmasına güçlü fırsatlar doğuruyor. Umuyoruz ki bugün görüşmeler neticesinde yeni iş birliklerine imza atacağız" ifadelerini kullandı.

"Yatırım fırsatlarını arttıracağız"

Katılımcılara Eskişehir sanayisi ve ticaret hacmi hakkında bilgilendirme sunumu yapan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk ise şu şekilde konuştu:

"Bu projenin temel amacı ASEAN ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım fırsatını artırmaktır. Türkiye ve ASEAN ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen projemiz dahilinde sektörler ve firmalar arasında somut iş birliklerinin kurulmasını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda bugün yapacağımız ikili iş görüşmeleri projenin önemli bir paydası olacaktır."

Bilgilendirme toplantısının ardından ESO Fuaye Alanı'nda yabancı firmalar ile ESO Üyeleri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 10 ülkeden 17 yabancı firmanın yer aldığı görüşmelerde ESO Üyeleri 100'den fazla ikili iş görüşmesi yaptı. İkili iş görüşmelerinin ardından farklı sektörlerde yer alan ESO Üyesi firmalar ziyaret edildi. Görüşmeler fabrika ziyaretlerinde yapılan incelemeler ile son buldu. - ESKİŞEHİR