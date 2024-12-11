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Esad devrilince Türkiye'de "Suriyeliden satılık" ilanları patladı

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Esad rejiminin devrilmesi Türkiye'deki konut ve otomobil piyasasını etkiledi. Dönüş yapmak isteyen bazı Suriyeliler otomobil, ev ve iş yerlerini satılığa çıkardı. İnternette 'Suriyeliden acil satılık' ilanları arttı. Dolandırıcıların da devreye girmesine neden olan hareketlilik için uyarı yapıldı.

Suriye'de muhalif gruplar, 27 Kasım'da başlattıkları operasyonların ardından 12 günde Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Ülkelerine dönmek isteyen Türkiye'deki Suriyeliler, ellerindeki mallarını satılığa çıkardı.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hız kazanması, Türkiye'deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi. Özellikle ilan sitelerinde dikkat çeken "Ülkeme dönüyorum, acil satılık", "Suriyeliden satılık" ve "Acil kelepir, uygun fiyat" gibi ifadeler, mültecilerin mülklerini elden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Yaşanan bu durum otomobil ve gayrimenkul piyasasında kısmı bir hareketlenmeye sebep olacağı ifade ediliyor.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Suriyelilerin bir anda ülkelerine dönmeyeceği, özellikle burada iş kurmuş olanların geri dönüşlerinin zaman alacağı düşünülüyor. Ancak yüzde 10'luk bir kesimin ilk etapta dönmesinin bile piyasalarda hareket oluşturacağı söyleniyor. Başta otomobil olmak üzere iş yeri ve konut satışlarının artacağı, bu durumunda fiyatları bir nebze olsun aşağı çekeceği tahmin ediliyor.

Esad devrilince Türkiye'de 'Suriyeliden satılık' ilanları patladı

"HEMEN SATMAK İSTEYEN DÜŞÜK FİYAT İSTİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'da galericilik yapan Ali Yılmaz "Bugünden yarına Suriyelilerin bütün araçlarını satıp ülkelerine dönmesi mümkün değil. Ancak piyasada bir hareket olduğu görülüyor. Aracını satıp ülkesine dönmek isteyenlerin galerilere geldiği gözleniyor, bir kısmı da bireysel olarak ilana çıkıyor. İlan sitelerinde de 'Suriyeliden satılık otomobil' başlıklı ilanlar var. Araçlarını hemen satmak isteyenler belli bir seviyede düşük fiyattan vermek mecburiyetinde kalıyor" dedi.

PİYASA ALTINDAKİ FİYATLARA DİKKAT

"Suriyeliden satılık" başlığıyla uygun fiyatlı otomobil ilanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz "Bizim dolandırıcılar her dönemi fırsata çevirmekte uzmanlaştı. Şimdi de Suriye konusu gündeme gelebilir. Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara dikkat etmek gerek. Suriye ve acil konusunu kullanarak kapora dolandırıcılıklarının olması ihtimal dahilinde" dedi.

Esad devrilince Türkiye'de 'Suriyeliden satılık' ilanları patladı

3 MİLYONDAN 2 MİLYON TL'YE DÜŞEN VAR

Suriyelilerin dönüş planları doğrultusunda, yavaş yavaş ev ve iş yerlerini satışa çıkardıkları görülüyor. Emlakçılar, kelepir konut ilanlarının artış gösterdiğini belirtiyor. Emlak sektörü temsilcileri "Suriyelilerden gelen satış taleplerinde belirgin bir artış var. Özellikle kelepir fiyatlarla konut ve iş yeri satışı yapanların sayısı arttı. Bu durum, yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Normalde piyasa değeri 3 milyon TL olan bir ev, acil satış sebebiyle 2 milyon TL'ye kadar düşebiliyor. Devren satılık iş yerleri de görülüyor. Bunların çoğu restoran ve büyükşehirlerde yer alıyor" açıklamasında bulunuyor.

Esad devrilince Türkiye'de
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıno NAME:

devam edin algı calısmasına .. sılahlı grupların fink attıgı bombaların patladıgı yerde işi ve huzuru olanlar kurulu düzeni bozup gidecek dimi yegen..manıpulasyonun tiillahını yapaın bakalım 3 kişi gider 13 kişi döner

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Yusuf şahin, Ahmet Kılıç suriyeli evet. İnanmak için çok sebebimiz var değil mi?...Ama biz salak değiliz. Algınızı başkaları üzerinde deneyin.

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