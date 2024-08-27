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Erzurum 1. OSB'deki Firmalar Güneş Enerjisi Santralleriyle Enerji Maliyetlerini Düşürüyor

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Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 17 firma, kurdukları güneş enerjisi santralleri ile enerji maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlıyor. İşletmeler, üretim fazlası enerjiyi de satarak kazanç elde ediyor. Erzurum 1. OSB Bölge Müdürlüğü ise Dünya Bankası kredisiyle yapacakları güneş enerjisi projesinin son aşamasına geldiklerini duyurdu.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Osb'de faaliyet yürüten işletmelerden 12'si, öz sermaye, yatırım teşvik belgesi ya da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle çatılarda, 5'i ise OSB dışında kurdukları santrallerle enerji maliyetlerini düşürdü.

İşletmeler, üretim fazlası enerjiyi de dağıtıcı firmaya satarak kazanç sağlıyor.

Erzurum 1. OSB Bölge Müdürü İhsan Ateş, AA muhabirine, GES üretiminin işletmeler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Erzurum'un güneş enerjisi üretiminde coğrafi olarak önemli avantajlara sahip olduğunu ifade eden Ateş,"12 firmamız çatısına GES yaparak enerjisini kendisi yapmaktadır. 5 firmamız da OSB dışında tükettiği enerjiyi GES'lerden elde etmektedir. Toplam 17 adet GES'ten üretilen enerji, OSB içinde tükettiğimiz enerjinin yüzde 50'sine denk gelmektedir. Bu da sanayicimize artı olarak yansımaktadır. Bölge Müdürlüğü olarak Dünya Bankası kredisi ile yapacağımız 3,5 megavatlık güneş enerjisi projesinin son aşamasına geldik. Eylül ayında ihaleye çıkacak. 2025 yılının mayıs ayında yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Aylık 6 milyon lira enerjiden tasarruf ediliyor

Ateş, GES yapımı için bekleyen firmaların da olduğunu belirterek, "Şu an Bölge Müdürlüğümüzün aylık elektrik tüketimi 3 milyon kilovatsaat. GES'ten 1,5 milyon kilovatsaat elektrik geliyor. Aylık yaklaşık 6 milyon liralık tasarruf ediyoruz." dedi.

OSB'deki fabrikasında ambalaj üreten Osman Boz ise 2022 yılında çatısına kurduğu GES ile enerjiden önemli tasarruf ettiğini anlattı.

Fabrikanın yüzde 40 enerjisinin GES'ten karşılandığını dile getiren Boz, enerji yatırımına sadece ekonomik olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti.

Tüm fabrikalara güneş enerjisinden yararlanma çağrısında bulunan Boz, şunları kaydetti:

"Bunun yatırım aracı olarak değil kritik bir sağlayıcı olarak düşünülmesi lazım. Çünkü son yaşadığımız, etrafımızdaki savaşların da bize gösterdiği şekilde, enerji tüm dünyada olduğu gibi kritik ve çok önemli bir şey. Hem idarecilerin hem işletmecilerin bunu göz ardı etmemeleri gerekir. Maliyet ne olursa olsun, bu alana yatırım yapılmalı. Güneşten faydalanmayacağız da neyden faydalanacağız. Yatırımı en uygun olan üretim GES. Hem yeşil enerji, ülkemizin doğal kaynaklarını mümkün olduğu kadar az tahrip etmiş oluyoruz. Sonuçta diğer enerji kaynaklarından hangisinden faydalanırsanız faydalanın, bir şekilde doğaya zarar veriyoruz. Böyle imkanlara daha çok teşvik edilmesi lazım. Özellikle GES konusunda yetkililerin buna artı parantez açmalarını talep ediyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Dünya Bankası Ekonomi erzurum Güneş OSB Ekonomi Güncel Haberler

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