EPDK, 2021 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi - Haberler

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EPDK, 2021 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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EPDK, 2021 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2021 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 51,47 kuruş olmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2021 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 51,47 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2021 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 51,47 kuruş olması kararlaştırıldı.

2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş olarak belirlenmişti.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Haberler

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