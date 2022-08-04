Enerjide acele kamulaştırma kararı
Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kirençukuru köyünde tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.
AA / Murat Temizer - Ekonomi