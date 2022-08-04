Enerjide acele kamulaştırma kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

 - Güncelleme:

Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kirençukuru köyünde tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Sinop Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title