Enerjide acele kamulaştırma kararı Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kirençukuru köyünde tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak. Ekonomi AA / Murat Temizer Sinop Ekonomi Haberler

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