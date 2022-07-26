Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin) Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak."
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi