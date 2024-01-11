Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretimi gerçekleştiriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak." dedi.

BAKAN BAYRAKTAR: GABAR'DA GÜNLÜK 32 BİN VARİLİN ÜZERİNDE PETROL ÜRETİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Gabar'da çıkarılan petrolle ilgili konuşan Bakan Bayraktar, yıl sonuna kadar hedefin günlük 100 bin varil olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar şunları söyledi: "Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız.

"YIL SONUNA KADAR HEDEF GÜNLÜK 100 BİN VARİL"

Biz yılın son günü, yeni yıla orada çalışan arkadaşlarla bir arada girdik. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak. Üzerine beton dökülen sondajlarda tekrar arama yapıp sonuç aldığımız oldu ancak burada önemli olan Şırnak, Gabar buralar hep terörle aranırdı. Şimdi dağlarda yüzlerce kilometrelik yol yapıyoruz. Buralarda artık terör yok. Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif.

Sismik verilere tekrar farklı bir gözle bakıp sismik bir şey görürsek bakıyoruz. Sığ kazılan yerlere daha derin bakıyoruz. 2 boyutlu sismik var. Bu adeta röntgen çekmek gibi. Petrolcülük işinde 3 boyutlu sismik dediğimiz şey de biraz işin emarı. Doktorların dediği gibi sonra 'biyopsi' yapalım derler, bizim sondaj da bu işin biraz biyopsi aşaması oluyor.

"GABAR'DAKİ PETROL 2024 SONUNDA İHTİYACIMIZIN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYACAK"

Burada bulunan petrol 2024 sonunda ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayacak diyoruz. Biz burada şunu yapmak istiyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız demişti Cumhurbaşkanımız. Buranın gelirlerini vatandaşlarımıza sunacağız ifadelerini kullanmıştı. Biz buradan elde ettiğimiz gelirleri bu fona aktaracağız. Elde ettiğimiz gelir Aile ve Gençlik Bankasına aktarılacak. Rakamlar arttıkça bu sağlanacak. İş çok komplike ve zaman isteyen bir iş. Gidecek daha yolumuz var.

"KARADENİZ GAZI'NI EVLERİMİZDE KULLANIYORUZ"

Karadeniz gazı şu an evlerde, evlerimizde kullanıyoruz. Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor.,

"SAKARYA GAZ SAHASI BÖLGESİNDE DAHA ÇOK KEŞİF OLABİLİR"

Bizim Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede daha çok keşif olabileceğine inanıyoruz ve arama faaliyetlerine burada yoğunlaşacağız. Gazı burada bulduğumuz için odaklandığımız nokta burası. Buradaki üretim ile alakalı çalışmayı aksatmadan, arama çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütmek istiyoruz. Biz aralara mutlaka yeni keşifleri koymak istiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMESİ LAZIM"

Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük. Aramadan keşfetmeden çok ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Biz neredeyse tüm Karadeniz'i taradık. Bulacağımız keşiflerle bu dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkaracağız.