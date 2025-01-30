Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçları ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Yapılan toplantıda, 2024 yılında 86 ihale gerçekleştirildiği, ayrıca toplam 5 bin 620 bağımsız bölümün satışıyla 51 milyar TL ön satış ve arsa satışı geliri elde edildiği vurgulandı. Toplantıda, "2024 yılı için 4,2 milyar TL kar hedefimizi koruyoruz" açıklaması da yapıldı.

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Genel Müdür Yasir Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya, sermaye piyasası temsilcileri, yatırımcılar ve paydaşlar katılım sağladı. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut, bu toplantıda şirketin gelecekteki planlarını ve başarılarını detaylı şekilde ele aldı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında şirketin 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladığını vurgulayarak, "Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bu önemli başarı, devam eden projelerimizde uyguladığımız etkin maliyet optimizasyonu ve gösterdiğimiz güçlü ön satış performansı sayesinde elde edilmiştir. Bu durum, şirketimizin finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Şirketimizin temel taşlarından biri olan gelir paylaşımı modeliyle hayata geçirdiğimiz projelerde, fiziki ilerlemelerin tamamlanması ve kısmi geçici kabullerin yapılması hem satış gelirlerimize hem de karlılığımıza önemli katkılar sağlamıştır" diyen Yılmaz, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 1 milyon 500 bin konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 20,6'lık bir artış anlamına geliyor. Özellikle yılın son aylarında yaşanan bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

"Sektörde yeni ve dinamik bir dönem başlıyor"

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "2024 Kasım ayı Merkez Bankası 'Parasal Gelişmeler Raporu', finansal piyasalardaki hareketliliği net bir şekilde ortaya koyuyor. Toplam para arzı, yüzde 40,9'luk bir artışla 18 trilyon lirayı aşarak harcama potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Vadeli ve vadesiz mevduatlardaki artışlar, piyasaya düzenli para akışının sürdüğünü gösterirken, nakit ve vadesiz mevduatlardaki büyüme hızındaki yavaşlama, tüketicilerin daha temkinli davrandığını gösteriyor. 2025 yılında beklenen faiz düşüşleriyle birlikte, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek."

"Küresel ölçekte lider"

"2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi finansal enstrümanlarla aktif büyüklüğümüzü ve gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Daha önce olduğu gibi hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz. Emlak Konut Global ile Suudi Arabistan'da başlattığımız girişimle, 'Küresel Ölçekte Lider' vizyonumuz doğrultusunda farklı ülkelerde güçlü bir şekilde yer almak için çalışmalarımız sürüyor. İştiraklerimiz arasında yer alan EPP'yi kentsel dönüşüm projelerinde lider konuma getirmeyi ve bununla birlikte 2025 yılı içerisinde EPP'nin halka arz çalışmalarına başlıyoruz. Bu arada EKA'nın yerlilik oranını yüzde 95'e çıkararak uluslararası pazarda etkili olmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Yılmaz, ayrıca, araç şarj istasyonlarını işletmek ve teknoloji yatırımlarını yönetmek için kurulan EKA Enerji ve Teknoloji şirketinin hem EKA'nın finansal gücünü hem de Emlak Konut'un marka değerini artıracağını sözlerine ekledi.

Yılmaz, yaptığı sunumda şirketin yüksek faiz oranları ve küresel belirsizliklere rağmen elde edilen başarıları, sürdürülebilir projeleri ve geleceğe dair stratejik hamleleri şu başlıklar altında açıklandı:

"2024 yılında toplam 5 bin 620 adet bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildi"

Toplantıda, Emlak Konut'un 2024 yılında 86 ihale gerçekleştirdiği ve 5 bin 620 adet bağımsız bölümün satışını yaparak sektördeki dinamizmini ve proje üretim kapasitesini başarıyla ortaya koyduğu açıklandı.

Şirketin, arsa geliştirme çalışmaları sonucunda, 5 milyon metrekarelik arsa stoğuna ulaşarak gelecekteki projeleri için güçlü bir temel oluşturduğuna dikkat çekilerek şöyle devam edildi:

"İhale edilmemiş arsa stoğumuzun ekspertiz değeri ise 58 milyar 200 milyon TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, bu dönemde yaklaşık 4 bin bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirerek müşterilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşadık.

Finansal açıdan, 7 milyar 600 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirerek finansman kaynaklarımızı çeşitlendirdik."

"Toplam 51 milyar TL ön satış ve arsa satışı geliri elde edilmiştir"

Emlak Konut'un 2024 yılında toplam 51 milyar TL ön satış ve arsa satışı geliri elde ederek ticari başarısını güçlendirdi ve 4 milyar 200 milyon TL kar hedefini başarıyla korudu. Ayrıca, önümüzdeki dönemde; devam eden 33 gelir paylaşımı projesinden toplam 44 milyar 900 milyon TL tutarındaki yıllara sari karını taahhüt altına almış bulunuyor.

"Suudi Arabistan'da 1000 konut"

2024'de uluslararası büyüme vizyon çerçevesinde, Suudi Arabistan'da Emlak Konut Global markasıyla bir şirket kurulumunun devam ettiği de hatırlatılarak bu girişim kapsamında, ilk etapta Riyad kentinde 1000 bağımsız birimin inşasının hedeflendiği açıklandı.

"Deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm"

Şirketin deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de şu bilgilere yer verildi:

"Emlak Konut, yalnızca finansal başarılara odaklanmakla kalmayıp, ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu her durumda toplumsal sorumluluğunu en üst seviyede tutmaya özen göstermektedir. 6 Şubat depremi, hepimizi derinden etkileyen büyük bir felaket olmuştur. Şirketimiz, bu zorlu süreçte devletimizin tevdi ettiği görev doğrultusunda hareket ederek, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için hızlı ve kararlı bir şekilde çalışmalara başlamıştır.

Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda deprem bölgesinde geçici ve kalıcı barınma, sosyal donatı ve altyapı projeleri üstlenilmiş ve Bakanlığımız tarafından finanse edilmek üzere hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda kentsel dönüşüm ve deprem bölgesi odaklı ihalelerde aktif bir rol alınmış, 6 adet kentsel dönüşüm ve 57 adet deprem bölgesi odaklı ihale gerçekleştirilerek sorumluluk anlayışımız somut adımlarla ortaya konulmuştur.

Emlak Konut, sadece konut üreticisi değil, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir kurum olarak, ülkemizin geleceği için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir."

"2025 yılında 102 bin bağımsız bölüm teslim edeceğiz"

Şirket, 2025 yılında öncelikleri arasında deprem bölgesi olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri, gelir paylaşımı ve anahtar teslim modeli projelerinde yer alan toplamda 102 bin bağımsız bölümün teslimini hedefliyor.

"Projelerimizden 88 milyar 793 milyon TL gelir"

Yıl içinde tamamlanan ihalelerle birlikte, Emlak Konut'un arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projeleriyle asgari garanti edilen Emlak Konut payının 88 milyar 793 milyon TL'ye ulaştığı açıklandı.

Bu projelerde elde edilen başarılı ön satış oranı, 2029 yılına kadar tamamlamayı hedeflenen tüm projelerin yüzde 46'sına denk geldiği vurgulanarak, ayrıca, proje inşaat ilerleme oranının da yüzde 61 seviyesine ulaştığı belirtildi.

"EPP ve EKA"

2018 yılından bu yana Emlak Konut çatısı altında faaliyet göstermekte olan Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş.'nin (EPP), 2024 itibarıyla 3,4 milyar TL şirket değeri ve 3,1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştığı açıklanırken toplam 28 proje ile 17 bin 504 bağımsız birimin inşasının devam ettiği belirtildi.

2021 yılında kurulan Emlak Konut Asansör Sistemleri'nın (EKA), şirket değerinin de 275 milyon TL'den, marka değeriyle birlikte 8,9 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünün ise 294 milyon TL'den 3,3 milyar TL'ye yükseltildiği belirtildi.

"Emlak Konut'un 2025 hedefleri"

Şirketin önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarında, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu projelerin öncelikleri arasında yer alacağı vurgulanırken şu bilgilere yer verildi:

"Emlak konut olarak 2025 hedeflerimize baktığımızda, aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL'ye, yıllık karımızı 12 milyar TL'ye ve ön satış gelirlerimizi 75 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu hedeflere ulaşmak için, finansal çeşitliliği artırmaya, yatırımcı ilgisini güçlendirmeye ve gelirlerimizi büyütmeye odaklanacağız. 2025 yılı hedeflerimiz, büyüme konusundaki kararlılığımızı ve sektör liderliğimizi güçlendirme vizyonumuzu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu taahhüdümüzü yerine getirirken, aynı zamanda yeni projeler üretmeye de devam edeceğiz.

Bu kapsamda, 2025 yılında 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve bu ihalelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planlıyoruz."

Emlak Konut'tan yeni projeler

Emlak Konut'un 'Gelir Paylaşımı' ve 'Anahtar Teslimi' modelleriyle hayata geçireceği yeni projelerle mevcut iş ortakları ilişkilerini daha da güçlendirerek ve yeni yatırımcılar için cazip fırsatlar oluşturacağı da toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Şirket, 2025-2029 stratejik hedeflerine ulaşırken, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve yatırımcılarıyla uzun vadeli ortaklıklar kurmak için yenilikçi finansman araçlarını etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Bu bağlamda, Emlak Konut, özellikle 2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları etkin bir şekilde kullanarak aktif büyüklüğünü ve gelirlerini önemli ölçüde artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Emlak Konut'un özellikle, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Toplantıda, yeni hayata geçirilecek GYF ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Bu fon, şirketimizin finansal esnekliğini artırırken yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir getiri sunmayı amaçlamaktadır. Ziraat Portföy iş birliğiyle hayata geçireceğimiz bu fon, stratejik bölgelerdeki nitelikli projelerimize yatırım yapma imkanı tanıyacaktır.

Gayrimenkul Yatırım Fonları, uzun vadeli ve istikrarlı bir yatırım aracı olarak, portföy çeşitliliği ve risk dağılımı açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Gayrimenkul Sertifikaları (GYS) ile ilgili önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

Yatırımcılarımızın ilgisini çekeceğine inandığımız bu yeni finansal enstrümanın tüm detaylarını ve avantajlarını, yakın zamanda paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz." - İSTANBUL