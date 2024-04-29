Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını her fırsatta vurgularken CHP'den konuyla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Peki, Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli maaşlarıyla ilgili önerge kabul edildi mi?

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

CHP, Meclis Başkanlığı'na asgari ücrete her 3 ayda bir zam yapılması teklifini sundu. Teklifte ayrıca en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması da yer aldı.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI? EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Teklifte ayrıca emeklilerle ilgili de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi. Yasa teklifinde esnafla ilgili de kendisi ve çalışanları için ödediği primlerin yarısının Hazine tarafından karşılanması önerisi yer aldı.