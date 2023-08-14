Elmalı'da Örtü Altı Üretimi 18 Bin Dekara Ulaştı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde örtü altı üretimin 18 bin dekara ulaştığı belirtildi. İlçede seracılığın hızla geliştiği ve üreticilerin kazançlarının iyi olduğu ifade edildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde örtü altı üretimin 18 bin dekara ulaştığı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, Elmalı'da son yıllarda seracılığın hızla geliştiğini söyledi.

İlçede yaz aylarında örtü altı tarım ile önemli miktarda sebze yetiştiğine dikkati çeken Boğatimur, "Örtü altı üretim 18 bin dekara ulaştı. Üreticilerimizin de kazançları oldukça iyi. Özellikle bu yıl biber üreticisi kazancından çok memnun." dedi.

Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş ise ilçedeki çiftçilerin bu yılki fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.

Kurubaş, ilçedeki örtü altı tarımın her geçen yıl artacağını dile getirdi.

Çaybaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Necati Bozkurt ise salatalık ürettiğini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade etti.