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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın ocak ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, şehrin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması hedeflenen çalışmalar ve belediye başkan adaylarına iletilmek üzere talep dosyası konuşuldu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, şehrin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını hedef edinen Ticaret ve Sanayi Odasının bu amacına ulaşmak adına birçok çalışma yürütmekle birlikte sanayicileri teşvik eden, başarıyı takdir ve taltif eden bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade etti.

Göreve gelmelerinin üzerinden bir yıl iki ay geçtiğini, bu süre içesinde önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kendilerinin sorunları sürekli gündeme getirmek ve tekrar etmek yerine, problemleri yüklenip sorumluluk alarak çözüme odaklandıklarını dile getirdi. Şehrin sadece ekonomi alanında değil, birçok alanda hasıraltı edilen problemlerini yeniden ve tekrar konuşarak şehre yeni bir ümitsizlik verme yerine, bir mum yakarak, sorunun çözümü için bizzat ilgili kurumlara gittiklerini, sorunun bir parçası olmak yerine, çözüm olmayı tercih ettiklerini dile getiren Başkan Alan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar, Elazığ-Baskil yolunun duble hale getirilmesi, bir diğeri de havalimanında ILS cihazının olmaması sebebiyle uçakların hem zaman hem de yakıt kaybı yaşamalarıydı. Saygıdeğer hemşerilerime, bu problemlerle bizzat ilgileneceğime ve takipçisi olacağıma dair söz verdim ve hemen ertesi günü hem Karayolları 8. Bölge Müdürümüzü hem de Elazığ Havalimanı Müdürümüzü bizzat ziyaret ederek sorunu ilettim. Kendileri her iki konuda da çalışma başlatacakları müjdesini verdiler ve bizler de bu müjdeleri halkımızla paylaştık. Her biri Elazığ'a katma değer sunan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konusunda önemli başarılar ortaya koyan firmalarımızı ziyaret ederek plaket takdim ettik. Marifetin iltifata tabi olduğu gerçeğinden hareketle, yapılan başarıları takdir etmek, bunu taltif etmek yatırımcılarımız daha da şevklendiriyor ve cesaret veriyor. Amacımız şehri "öğrenilmiş çaresizlik" duygusundan ve toksik düşüncelerden kurtarmak. Amacımız şehrin sahipsizliği üzerinden yürütülen negatif enerjiyi, şehri sahiplenerek pozitif enerjiye dönüştürmek. Amacımız birlikte bir güç olduğumuzu ve bunu harekete geçirecek dinamizmimiz ve enerjimizin olduğunu ortaya koymak."

"Başkan adaylarına talep dosyalarımızı ileteceğiz"

31 Martta yapılacak yerel seçimler öncesinde her partiye mensup belediye başkan adaylarının odalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Alan, "Bizler oda olarak tıpkı 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekili adaylarımıza sunduğumuz 13 maddelik manifesto gibi belediye başkan adaylarımıza da 15 maddelik talep dosyamız ileteceğiz. Bu manifestomuzda sektör meslek sitelerinden, kalifiye elaman yetiştirilmesine, istihdamı artıracak, esnaflarımızı koruyacak ekonomik projelerden, şehir halkının acil beklentilerini içeren projelere yönelik beklentilerimizi içeren talep dosyamızı kendilerine sunmuş olacağız" dedi.

Başkan Alan'ın konuşmasının ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baloğlulları, Aralık 2023 ile Ocak 2024 aylarında gerçekleştirilen faaliyetleri okudu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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