Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı STK Temsilcilerini Ziyaret Etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ekonomik alanda faaliyet gösteren STK temsilcilerini ziyaret etti.

Elazığ'ın sanayi ve ekonomisinin güçlenmesi, yatırım ve istihdamının artırılmasına yönelik sektör ve firma yöneticilerini ziyaret ederek problemlerini dinleyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ekonomik alanda faaliyetler gösteren STK'ları da ziyaret etmeye devam ediyor. Alan bu çerçevede MÜSİAD ve ASKON Elazığ temsilciliği ile bir araya geldi. Elazığ'ın problemleri ve sorunlarıyla ilgili istişare yapmak için MÜSİAD'ı ziyaret ettiklerini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, yaklaşan yerel seçimler ve ekonomik konularda yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Elazığ'daki sivil toplum kuruluşlarının birbirinden değerli ve kıymetli oluğunu ifade eden Başkan Alan, "İlimize katma değer ve fikir üreten kurumlarımızdan biri de MÜSİAD'dır. Birlikte ne yapabiliriz, birlikte şehrimizi nasıl kalkındırabiliriz, birlikte Elazığ'ı nasıl hak ettiği yere getirebiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

Ziyaretlerinin amacının Elazığ'da bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak hareket edip Elazığ'ın sorunlarını çözmek olduğunu belirten Alan, "Tüm STK'lar olarak bir araya gelir ve sesimizi hep birlikte yükseltirsek, Elazığ'da Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, hiçbir problem olmayacağı kanaatindeyim. Neticede bizler seçilmişiz, bu memleketin evlatlarıyız. Bu memleketin, gelişmesi ve kalkınması için gayret gösteren evlatlarıyız. Memleketimizi herkesten daha çok seviyoruz. Bu memleketin çıkarlarını, menfaatlerini herkesten daha çok koruyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmasın. İlimizin yöneticileri ve bürokratları elbette ki vardır. Ama bu yöneticiler gelip geçicidir. Bizler burada bakiyiz, burada kalıcıyız. İnşallah bizler, yöneticilik yaptığımız dönem içerisinde Elazığ'a güzel eserler bırakırsak, Elazığ sorunlarını ve problemlerini çözmek için ortak hareket edersek, bizden mutlusu olmaz. ASKON'u bu konuda hep yanımızda görmekten dolayı Abdullah Çınar Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ